به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و تودیع اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد با حضور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، اعضای هیئت مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست تکریم و تودیع اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به مأموریتهای پیشروی این صندوقها گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی است و این موضوع نیازمند اقدامات جدی و تحول ساختاری است.
وی با بیان اینکه «صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری دو جسم با یک روح هستند»، افزود: روح این صندوقها بازنشستگانی هستند که همواره از مشکلات معیشتی رنج میبرند و اگر این واقعیت را بپذیریم، میتوانیم گام مؤثری برای حل مسائل برداریم. صرف ادغام صندوقها بهتنهایی پاسخگو نخواهد بود و نیاز به اصلاحات عمیقتر بهخصوص از بُعد بازدهی داراییها و سودآوری وجود دارد.
ازوجی با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه حکمرانی صندوقها تصریح کرد: اساس شکلگیری این صندوقها حفظ داراییها و صیانت از کرامت بازنشستگان است. با این حال، در سالیان گذشته کمترین توجه به این مأموریت شده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، میتوانیم با انسجام بخشی سیستم از بُعد حقوقی، اقتصادی و مالی، مسیر پایدارتری برای آینده صندوق ترسیم کنیم.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: اگر نظام مدیریتی صندوقها بهدرستی عمل کند، نهادهای نظارتی هم همراهی خواهند کرد تا کارها در مسیر بهتری قرار گیرد. انتظار میرود این سیستم بتواند بخشی از نیازهای معیشتی بازنشستگان را تأمین کند و از اتکای بیش از حد به بودجه عمومی بکاهد.
وی با اشاره به اینکه ناترازی صندوقها یکی از پنج ناترازی اصلی کشور در کنار حوزههایی چون انرژی و آب است، گفت: اصلاح ساختار منابع انسانی و اقتصادی (ورودی–خروجیها)، شرط اصلی پایداری صندوقهاست. در بسیاری از کشورها از جمله نروژ، تنها بخش کوچکی از سود سرمایهگذاری صندوقها به نظام بازنشستگی اختصاص داده میشود، در حالیکه در کشور ما همواره منابع صندوقها به شکل مطلوب مدیریت نمیشود و باعث خواهد شد اثربخشی لازم برای ذینفعان (بازنشستگان) عزیز نداشته باشد.
ازوجی سه محور اصلی برنامههای خود را «حفظ داراییها، افزایش داراییها و تأمین معیشت بازنشستگان» عنوان کرد و افزود: بازنشستگان مسئولیت سه نسل را بر دوش دارند، در حالی که ما تنها مسئول یک و حداکثر دو نسل هستیم. به همین دلیل شرایط آنان دشوارتر است و نظام اجرایی و بدنه مدیریتی صندوقهای بازنشستگی باید توجه بیشتری به این قشر داشته باشد.
وی با قدردانی از خدمات مدیران پیشین صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرد: مسئولیت مدیریت این صندوقها بسیار سنگین است و باید با کمترین هزینه اجتماعی و سیاسی دنبال شود. اگر تغییر ساختاری و اصلاح جدی صورت نگیرد، مدیریت صندوقها در آینده کارآمد نخواهد بود.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که زیرمجموعه واحدهای اقتصادی و هلدینگها بتوانند با برنامهای مشخص، مسیر سودآوری را فراهم سازند.
تحول حکمرانی صندوقهای بازنشستگی؛ لزوم تفکیک مدیریت دارایی از فرآیند بیمهای
علی نصیریاقدم، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نیز در ابتدای نشست تکریم و تودیع اعضای هیأت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد با تأکید بر تغییر ساختار حکمرانی صندوقها گفت: به مرور زمان صندوقها به دلیل کاهش ورودیها و تبدیل شدن به صندوقهای بسته، دیگر نمیتوانند متکی بر کسورات باشند و همین امر نیازمند تدابیر جدی و اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه «مدل حکمرانی گذشته دیگر پاسخگو نیست»، خاطرنشان کرد: این تغییر به معنای ناکارآمدی مدیران پیشین نیست، بلکه ضرورت یک تحول ساختاری است که در آینده صندوق بازنشستگی کشوری را نیز دربرخواهد گرفت.
نصیریاقدم افزود: باید به سمت تفکیک فرآیند بیمهای از مدیریت دارایی حرکت کنیم. تجربه کشورهایی مانند چین و سنگاپور نشان داده است که با طراحی قواعد دقیق و جلوگیری از دخالت مستقیم سیاسیون در مدیریت داراییها، میتوان منابع پایداری برای صندوقها ایجاد کرد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اگر مدیریت داراییها به شکل حرفهای و مبتنی بر تکنولوژیهای روز انجام شود، میتواند به حل بسیاری از چالشها از جمله هزینههای بیمه تکمیلی کمک کند. به جای تمرکز صرف بر فروش داراییها یا یافتن مشتری، باید به سمت توسعه راهکارهای نوین مدیریت دارایی حرکت کنیم.
وی در پایان با قدردانی از خدمات مدیران پیشین صندوق بازنشستگی فولاد، ابراز امیدواری کرد که با همراهی تیم مدیریتی جدید و بهرهگیری از تجربه مدیران و کارشناسان، برنامهای تحولی در این صندوقها رقم بخورد.
بیمه تکمیلی خط قرمز بازنشستگان فولاد است
ذوالفقار زمان، رئیس هیئتمدیره صندوق بازنشستگی فولاد، نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات حسین علایی مدیرعامل سابق این صندوق و با اشاره به وضعیت صندوق فولاد گفت: این صندوق امروز ۸۷ هزار بازنشسته دارد که حدود چهار هزار نفر از آنان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج هستند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۱ و پس از انتقال صندوق فولاد به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکتهایی به این صندوق واگذار شد که اغلب سوددهی چندانی نداشتند. امروز صندوق دارای ۱۰ شرکت غیربورسی و چهار کرسی بورسی از جمله در سایپا است. در مجموع ۴۷ عضو هیئتمدیره در شرکتها و خود صندوق فعالیت دارند.
زمان با اشاره به وابستگی شدید صندوق به منابع عمومی گفت: بودجه امسال صندوق ۲۸ همت و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۲۲ همت و ۸۰۰ میلیارد تومان آن توسط دولت تأمین میشود. این وابستگی ۷۰ درصدی نشاندهنده کسریهای ساختاری صندوق است.
وی درباره اقدامات انجامشده در این دوره مدیریتی خاطرنشان کرد: چهار مجمع عقبافتاده مؤسسه را بهروز کردیم و قراردادهای حسابرسی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را بستیم. همچنین مطالبات ۵۵ همتی از دولت را پیگیری کردهایم. در حوزه متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز دو همت و نیم در سال گذشته و ۵ همت و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال جاری اختصاص یافته است.
رئیس هیئتمدیره صندوق بازنشستگی فولاد بیمه تکمیلی را «خط قرمز بازنشستگان فولاد» دانست و افزود: امسال یک همت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی در نظر گرفتهایم. اگرچه برخی نارضایتیها وجود داشته، اما با تدابیری این امر مدیریت شد. واقعیت این است که بازنشستگان شاید از برخی خواستهها بگذرند اما از موضوع درمان نمیتوانند عبور کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اعضای هیئتمدیره و مدیران ستادی گفت: بهترین دوران خدمتی من حضور در صندوق فولاد و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی بازنشستگان بوده است. امیدوارم این اقدامات بهعنوان باقیاتالصالحات ثبت شود و در هر جایگاهی بتوانیم به نظام و انقلاب خدمت کنیم.
در این نشست، سایر اعضای هیئت مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی فولاد نیز به ارائه نقطه نظرات و دغدغههای خود پرداختند.
