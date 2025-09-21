  1. جامعه
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

آغاز عملیات احداث چایخانه امام رضا(ع) در ابتدای بلوار بریانک

عملیات اجرایی احداث چایخانه امام رضا(ع) با هدف توسعه فضاهای فرهنگی ـ مذهبی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محدوده ابتدای بلوار بریانک و مقابل ایستگاه مترو بریانک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران گفت: این پروژه با مساحت ۱۰۰ متر مربع و با برنامه‌ریزی معاونت فنی و عمران منطقه در حال اجراست. در نخستین گام، عملیات تخریب کف و اجرای فونداسیون به انجام رسیده و ادامه مراحل عمرانی بر اساس برنامه زمان‌بندی دنبال خواهد شد.

اخ‌الصنایع، در این باره گفت: احداث چایخانه امام رضا (ع) اقدامی در راستای تقویت هویت اجتماعی و فرهنگی محله بریانک است. این پروژه علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای بهره‌مندی شهروندان، به ارتقای سرانه فضاهای عمومی و افزایش نشاط اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری منطقه در توجه همزمان به پروژه‌های عمرانی و فرهنگی افزود: شهرداری منطقه ۱۰ در کنار اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی، اهتمام ویژه‌ای به توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی در محلات دارد تا نیازهای اجتماعی و معنوی شهروندان نیز تأمین شود.

