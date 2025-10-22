  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

آغاز طرح «کوچه‌پس‌کوچه» در منطقه ۱۰ تهران

آغاز طرح «کوچه‌پس‌کوچه» در منطقه ۱۰ تهران

شهردار منطقه ۲ تهران از آغاز طرح «کوچه‌پس‌کوچه» جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله از طرح «کوچه‌پس‌کوچه» با حضور مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، معاونان، شهرداران نواحی و رؤسای ادارات در بلوک یک ناحیه یک، محله بریانک برگزار شد.

در این برنامه، تیم‌های تخصصی حوزه‌های خدمات شهری، فنی و عمرانی، ترافیک، شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت میدانی در محدوده اجرای طرح مستقر شدند تا ضمن گفت‌وگو با ساکنان، مشکلات و درخواست‌های آنان را به‌صورت فوری بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های اجرایی اتخاذ کنند.

ایستگاه اصلی خدمت این طرح در میدان بریانک برپا شد و از ساعت ۸ تا ۱۳ میزبان شهروندان بود. مدیران شهری در این بازه زمانی ضمن بازدید از کوچه‌ها و معابر فرعی، روند خدمات‌رسانی در حوزه‌های نظافت، جمع‌آوری پسماند، بهسازی آسفالت، ترمیم معابر و ساماندهی فضای سبز را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

در جریان اجرای این طرح، شهردار منطقه ۱۰ به‌صورت نقطه‌به‌نقطه از محدوده اجرای طرح بازدید کرد و ضمن نظارت میدانی بر عملکرد بدنه مدیریت شهری، در گفت‌وگوهای مستقیم با شهروندان، مسائل و دغدغه‌های آنان را از نزدیک شنید. اخ‌الصنایع در این دیدارها، بر تسریع در رفع نارسایی‌های خدماتی و عمرانی و پاسخ‌گویی بی‌واسطه به مطالبات مردم تأکید کرد.

مهدی اخ‌الصنایع در حاشیه این برنامه گفت: هدف از اجرای طرح کوچه‌پس‌کوچه، بازگرداندن روح مشارکت و همدلی به بافت محلات است. ما می‌خواهیم با حضور میدانی و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با مردم، کوچک‌ترین مشکلات شهری را همان‌جا و در لحظه حل کنیم. این طرح نمادی از مدیریت شهریِ در میدان و در کنار مردم است.

طرح «کوچه‌پس‌کوچه» در مجموع در ۱۹ بلوک شهری منطقه ۱۰ اجرا خواهد شد و در هر مرحله، تیم‌های تخصصی با حضور مستقیم در محلات مختلف، مشکلات شهروندان را به‌صورت فوری پیگیری و برطرف می‌کنند.

این طرح با رویکرد «مدیریت شهری محله‌محور» و با شعار «از هر کوچه، صدای خدمت» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص شهرداری منطقه ۱۰ در سال جاری شناخته می‌شود.

کد خبر 6631122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • يك تهراني IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      شما كوچه هاي اطراف شوش را كه احتياج به باز سازي دارد نگاه كنيد و آن بافت هاي فرسوده را بازسازي كنيد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها