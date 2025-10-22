به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله از طرح «کوچه‌پس‌کوچه» با حضور مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، معاونان، شهرداران نواحی و رؤسای ادارات در بلوک یک ناحیه یک، محله بریانک برگزار شد.

در این برنامه، تیم‌های تخصصی حوزه‌های خدمات شهری، فنی و عمرانی، ترافیک، شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت میدانی در محدوده اجرای طرح مستقر شدند تا ضمن گفت‌وگو با ساکنان، مشکلات و درخواست‌های آنان را به‌صورت فوری بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های اجرایی اتخاذ کنند.

ایستگاه اصلی خدمت این طرح در میدان بریانک برپا شد و از ساعت ۸ تا ۱۳ میزبان شهروندان بود. مدیران شهری در این بازه زمانی ضمن بازدید از کوچه‌ها و معابر فرعی، روند خدمات‌رسانی در حوزه‌های نظافت، جمع‌آوری پسماند، بهسازی آسفالت، ترمیم معابر و ساماندهی فضای سبز را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

در جریان اجرای این طرح، شهردار منطقه ۱۰ به‌صورت نقطه‌به‌نقطه از محدوده اجرای طرح بازدید کرد و ضمن نظارت میدانی بر عملکرد بدنه مدیریت شهری، در گفت‌وگوهای مستقیم با شهروندان، مسائل و دغدغه‌های آنان را از نزدیک شنید. اخ‌الصنایع در این دیدارها، بر تسریع در رفع نارسایی‌های خدماتی و عمرانی و پاسخ‌گویی بی‌واسطه به مطالبات مردم تأکید کرد.

مهدی اخ‌الصنایع در حاشیه این برنامه گفت: هدف از اجرای طرح کوچه‌پس‌کوچه، بازگرداندن روح مشارکت و همدلی به بافت محلات است. ما می‌خواهیم با حضور میدانی و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با مردم، کوچک‌ترین مشکلات شهری را همان‌جا و در لحظه حل کنیم. این طرح نمادی از مدیریت شهریِ در میدان و در کنار مردم است.

طرح «کوچه‌پس‌کوچه» در مجموع در ۱۹ بلوک شهری منطقه ۱۰ اجرا خواهد شد و در هر مرحله، تیم‌های تخصصی با حضور مستقیم در محلات مختلف، مشکلات شهروندان را به‌صورت فوری پیگیری و برطرف می‌کنند.

این طرح با رویکرد «مدیریت شهری محله‌محور» و با شعار «از هر کوچه، صدای خدمت» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص شهرداری منطقه ۱۰ در سال جاری شناخته می‌شود.