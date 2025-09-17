  1. جامعه
همکاری مدیران مدارس با شهرداری؛ رفع مشکلات عمرانی و خدماتی مدرسه‌ها

شهردار منطقه ۱۰ تهران بر رفع دغدغه‌های عمرانی و خدماتی مدارس و ارتقای انگیزه دانش‌آموزان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران در نخستین نشست ابتکاری با مدیران مدارس منطقه که اولین تجربه در میان ۲۲ منطقه پایتخت است، بر رفع دغدغه‌های عمرانی و خدماتی مدارس و ارتقای انگیزه دانش‌آموزان تاکید کرد.

این نشست با هدف ارتباط مستقیم مدیریت شهری با مدارس و افزایش نشاط و انگیزه دانش‌آموزان برگزار شد و نقطه شروعی برای برنامه‌های مستمر فصلی شهرداری با مدارس منطقه است. همراهی مدیریت شهری و آموزش و پرورش باعث می‌شود فضای یادگیری امن، جذاب و مؤثر شود، تربیت نسل آینده تقویت شود و جامعه‌ای پویا و سالم شکل بگیرد.

ضرورت رفع دغدغه‌های عمرانی مدارس

وی با بیان اینکه هیچ مدیر مدرسه‌ای نباید درگیر مشکلاتی چون آسفالت، خط‌کشی و فضای سبز باشد، افزود: این موارد جزو قراردادهای جاری شهرداری است و تا پایان سال، نیازهای اولویت‌دار مدارس منطقه به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

اخ‌الصنایع مدارس را یکی از ستون‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر دانست و گفت: سه محور مسجد، مدرسه و خانواده، بنیان کار ما در حوزه اجتماعی است و همان‌طور که ملاقات‌های مردمی در مساجد برگزار می‌شود، آمادگی داریم مدارس نیز به محلی برای ارتباط مستقیم شهروندان و مدیریت شهری تبدیل شوند.

وی به تفاهم‌نامه شهرداری با آموزش و پرورش اشاره کرد که طی آن ۱۸ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مدارس اختصاص یافته و افزود: اجرای این تفاهم‌نامه ادامه دارد و با وجود مسئولیت بازسازی بخش‌هایی از شهر که در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند، منطقه ۱۰ با تمام ظرفیت پای کار مدارس است.

استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه

شهردار منطقه ۱۰ بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه تأکید کرد و گفت: بوستان ایران (مجموعه شهردخت) به‌عنوان فضایی ویژه دختران فعال شده و تجهیز و بازسازی فضای سبز و زیرساخت‌های عمرانی مدارس در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد تا محیطی ایمن، شاداب و نشاط‌آفرین برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حضور گسترده مدیران مدارس و ارائه پیشنهادات

اخ‌الصنایع با بیان اینکه در این نشست ۱۳۲ نفر از مدیران مدارس و مدیران اداره آموزش و پرورش حضور داشتند، افزود: در پایان نشست، پیشنهادات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند تا مسیر همکاری و رفع مشکلات با اولویت‌بندی مشخص ادامه یابد.

