به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران در نخستین نشست ابتکاری با مدیران مدارس منطقه که اولین تجربه در میان ۲۲ منطقه پایتخت است، بر رفع دغدغه‌های عمرانی و خدماتی مدارس و ارتقای انگیزه دانش‌آموزان تاکید کرد.

این نشست با هدف ارتباط مستقیم مدیریت شهری با مدارس و افزایش نشاط و انگیزه دانش‌آموزان برگزار شد و نقطه شروعی برای برنامه‌های مستمر فصلی شهرداری با مدارس منطقه است. همراهی مدیریت شهری و آموزش و پرورش باعث می‌شود فضای یادگیری امن، جذاب و مؤثر شود، تربیت نسل آینده تقویت شود و جامعه‌ای پویا و سالم شکل بگیرد.

ضرورت رفع دغدغه‌های عمرانی مدارس

وی با بیان اینکه هیچ مدیر مدرسه‌ای نباید درگیر مشکلاتی چون آسفالت، خط‌کشی و فضای سبز باشد، افزود: این موارد جزو قراردادهای جاری شهرداری است و تا پایان سال، نیازهای اولویت‌دار مدارس منطقه به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

اخ‌الصنایع مدارس را یکی از ستون‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر دانست و گفت: سه محور مسجد، مدرسه و خانواده، بنیان کار ما در حوزه اجتماعی است و همان‌طور که ملاقات‌های مردمی در مساجد برگزار می‌شود، آمادگی داریم مدارس نیز به محلی برای ارتباط مستقیم شهروندان و مدیریت شهری تبدیل شوند.

وی به تفاهم‌نامه شهرداری با آموزش و پرورش اشاره کرد که طی آن ۱۸ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مدارس اختصاص یافته و افزود: اجرای این تفاهم‌نامه ادامه دارد و با وجود مسئولیت بازسازی بخش‌هایی از شهر که در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند، منطقه ۱۰ با تمام ظرفیت پای کار مدارس است.

استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه

شهردار منطقه ۱۰ بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه تأکید کرد و گفت: بوستان ایران (مجموعه شهردخت) به‌عنوان فضایی ویژه دختران فعال شده و تجهیز و بازسازی فضای سبز و زیرساخت‌های عمرانی مدارس در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد تا محیطی ایمن، شاداب و نشاط‌آفرین برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حضور گسترده مدیران مدارس و ارائه پیشنهادات

اخ‌الصنایع با بیان اینکه در این نشست ۱۳۲ نفر از مدیران مدارس و مدیران اداره آموزش و پرورش حضور داشتند، افزود: در پایان نشست، پیشنهادات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند تا مسیر همکاری و رفع مشکلات با اولویت‌بندی مشخص ادامه یابد.