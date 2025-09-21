  1. جامعه
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در میدان صادقیه با کشف ۴۰ میلیارد ریال ارز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از شناسایی و دستگیری یک فعال غیرمجاز ارزی در میدان صادقیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی مأموران این پلیس، یک فعال غیرمجاز ارزی در میدان صادقیه تهران شناسایی و اقدامات برای دستگیری وی آغاز شد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: هرگونه معاملات ارزی با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود، هماهنگی از سوی مرجع قضائی صورت گرفته و تیم‌های عملیاتی پلیس برای دستگیری این متهم به محل دفتر کارش اعزام شدند.

سردار افشاری افزود: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، انواع ارز شامل، ۳۴ هزار و ۶۳۰ دلار آمریکا، ۶ هزار و ۴۴۰ یورو، ۱۵ هزار و ۳۷۵ درهم امارات، یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۵۰ دینار عراق، ۷۴۰ پوند انگلستان، یک‌هزار و ۸۵ دلار کانادا، ۵۳۰ فرانک سوئیس، ۶ هزار و ۶۴۵ لیر ترکیه و ۲۷۰ دلار استرالیا، به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و تعدادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیرمجازی ارزی کشف که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

