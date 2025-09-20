دستگیری کلاهبردار حرفه ای ۴۲۳ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی اظهار داشت: در پی پرونده واصله کلاهبرداری از دادسرای تبریز با شیوه و شگرد سرمایه گذاری در بورس‌های خارجی و ارز دیجیتال در سطح شهرستان تبریز به این پلیس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تجمیع مستندات و مدارک و شناسایی متهم با هماهنگی قضائی کلاهبردار مذکور را در اسرع وقت دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار محمدی در ادامه افزود: در تحقیقات به عمل آمده، متهم به ۱۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۴۲۳ میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.