به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان فروش زمین‌های مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد، متهمان ابتدا زمین‌های با ارزش را در استان‌های مختلف کشور شناسایی کرده و پس از گرفتن اسناد مالکیتی از مالکان با ترفندهای مختلف و سپس تنظیم قولنامه جعلی مابین خود و آنها، آن را به سازمان‌های مختلف به عنوان زمین دارای مجوز معرفی و عرضه می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: این باند مجرمانه حتی با تفکیک قطعات زمین و تبلیغ آن به عنوان زمین‌های مسکونی آماده ساخت و ساز موفق به جذب مبالغ کلانی از شهروندان شده بودند.

وی گفت: همچنین بررسی‌ها نشان می‌داد متهمان به همین اقدامات بسنده نکرده و در ادامه با چاپ و تنظیم حدود ده هزار فقره قرارداد جعلی در سر برگ شرکت‌های تعاونی مختلف، همان زمین‌ها را بار دیگر به مردم واگذار کرده‌اند که در نتیجه تعداد زیادی از شهروندان قربانی این کلاهبرداری شده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سه نفر از متهمان اصلی در تهران و یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند که در بازجویی‌های تخصصی به جرایم خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، با قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان میزان کلاهبرداری این افراد بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال می‌باشد، خاطرنشان کرد: این پرونده نشان داد که مجرمان با شیوه‌های جدید و پیچیده قصد فریب شهروندان را داشتند که خوشبختانه با هوشیاری و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی فعالیت این باند بزرگ پیش از وارد کردن خسارت‌های بیشتر متوقف شد.

سردار قنبری به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید و فروش زمین و ملک؛ از اصالت اسناد اطمینان حاصل کرده و تنها از طریق مراجع قانونی و دفاتر معتبر اقدام به معامله کنند.

وی در پایان با بیان اینکه مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان نیازمند همکاری جمعی است، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول خواست در فرایند خرید، فروش و واگذاری زمین، استعلام اصالت اسناد و بررسی هویت فروشندگان نقش پیشگیرانه داشته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهند.