اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در آستارا

آستارا- فرمانده سپاه ناحیه آستارا از برگزاری بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار ما فاتحان قله‌ایم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد قنبری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه‌های متنوع ورزشی، برپایی میز خدمت، یادواره شهدا، تجلیل از رزمندگان از جمله برنامه‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم فضاسازی مناسب شهری افزود: نواخته شدن زنگ ایثار در مدارس، ویزیت رایگان جامعه پزشکی در نقاط محروم، ارائه مشاوره‌های بهداشتی، حقوقی و کشاورزی، افتتاح ۲ واحد مسکونی مددجویی در روستای باش محله لوندویل از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده است.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا بیان کرد: همچنین برگزاری نشست‌های روشنگری، افتتاح آسفالت در سه نقطه، همایش پیاده‌روی خانوادگی، گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، اردوی راهیان پیشرفت دانش آموزی، دیدار جمعی از نیروهای مسلح و مدیران اداره‌ها با امام‌جمعه، صبحگاه مشترک و رژه خودرویی نیروهای مسلح، توزیع بسته‌های نوشت افزار از دیگر برنامه‌ها است.

وی افزود: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی و آحاد مردم کسانی بودند که انقلاب اسلامی را تثبیت کردند و امروز برای بالندگی، پیش‌روندگی و پیش‌برندگی انقلاب همه مسئولان مکلف هستند که نظام را در عرصه‌های مختلف همراهی کنند.

