عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام ضروری هستیم و دلیل اصلی آن نبود نظارت دقیق و هماهنگ در بخش‌های مختلف بازار است. حتی در یک شهر، قیمت یک محصول می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر تفاوت چشمگیر داشته باشد و این مسأله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نوسانات اقتصادی و رشد قیمت دلار و طلا افزود: فارغ از دلایل پشت پرده این نوسانات ارزی، آنچه مسلم است این است که ضربه اصلی این شرایط به طبقه پایین جامعه وارد می‌شود؛ به‌ویژه کارگران و کارمندانی که منابع درآمدی محدودی دارند.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: حقوق کارگران و کارمندان تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد و معمولاً این میزان رشد کمتر از نرخ تورم واقعی است، در حالی که اقلام اساسی در طول سال بارها و گاه با درصدهای بالا گران می‌شوند. چنین رویه‌ای ناعادلانه است و باید با سازوکارهای نظارتی و تصمیمات فوری اصلاح شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر وزارتخانه‌های مسئول و نهادهای نظارتی برنامه جدی و شفاف برای کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری نداشته باشند، فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد