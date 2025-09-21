  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حقوق کارگران متناسب با تورم نیست

یک نماینده مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر بازار، گفت: در حالی که حقوق کارگران تنها یک بار در سال و آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد،قیمت کالاهای اساسی در طول سال چند مرتبه گران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام ضروری هستیم و دلیل اصلی آن نبود نظارت دقیق و هماهنگ در بخش‌های مختلف بازار است. حتی در یک شهر، قیمت یک محصول می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر تفاوت چشمگیر داشته باشد و این مسأله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نوسانات اقتصادی و رشد قیمت دلار و طلا افزود: فارغ از دلایل پشت پرده این نوسانات ارزی، آنچه مسلم است این است که ضربه اصلی این شرایط به طبقه پایین جامعه وارد می‌شود؛ به‌ویژه کارگران و کارمندانی که منابع درآمدی محدودی دارند.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: حقوق کارگران و کارمندان تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد و معمولاً این میزان رشد کمتر از نرخ تورم واقعی است، در حالی که اقلام اساسی در طول سال بارها و گاه با درصدهای بالا گران می‌شوند. چنین رویه‌ای ناعادلانه است و باید با سازوکارهای نظارتی و تصمیمات فوری اصلاح شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر وزارتخانه‌های مسئول و نهادهای نظارتی برنامه جدی و شفاف برای کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری نداشته باشند، فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد

کد خبر 6596921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها