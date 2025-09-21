هشدار انجمن حبوبات نسبت به تأمین بازار نیمه دوم سال

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن حبوبات کشور در محل این انجمن برگزار شد.

داود لپه چی، رئیس انجمن حبوبات کشور با توجه به تأمین بازار حبوبات در نیمه دوم سال، گفت: معمولاً مصرف حبوبات در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد در حالی که امروز با مشکل تخصیص ارز مواجه هستیم.

وی افزود: سهمیه واردات حبوبات برای نیمه دوم سال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

این مسئول صنفی با هشدار نسبت به تکرار موضوع کمبود لوبیا چیتی در سال گذشته، ادامه داد: عدم تخصیص ارز به موقع سبب می‌شود تا مسئله لوبیا چیتی در بازار حبوبات برای سایر محصولات این حوزه دوباره تکرار شود.

وی با اشاره به عدم آمار دقیق از سهمیه واردکنندگان حبوبات، تصریح کرد: سال گذشته عدس به اندازه کافی وارد شد و این مدیریت سبب گردید تا بازار این محصول در نیمه نخست امسال وضعیت با ثباتی داشته باشد.

رئیس انجمن حبوبات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت بازار این کالای اساسی در نیمه دوم سال گفت: برای تأمین بازار باید از همین امروز برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگر محصولات تولید داخل به دلیل آفت زدگی، کاهش بارش، ناترازی آب و برق و… دچار کاهش در تولید شد باید با واردات به موقع جبران شود.

لپه چی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد محصولات وابستگی ارزی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر چون در فصل برداشت قرار داریم، نمی‌توانیم آمار دقیقی از میزان تولید داشت.

وی گفت: برداشت عدس و نخود تولید داخل به پایان رسیده اما برداشت خانواده لوبیا جات تازه آغاز شده است.

این مسئول صنفی با بیان اینکه آمار دقیق را باید وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند، ادامه داد: ثبت سفارش باز شود محصولات دو ماهه وارد می‌شود.

