برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد+ جدول نرخ کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار برنج

برداشت برنج منجر به کاهش این محصول پرمصرف در بازار کشور نشد. همچنان هر کیلو گرم برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰ هزار تومان است؛ علاوه بر این که برنج هندی نیز به هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان در سوپر مارکت های سطح شهر رسیده است.

بازار لبنیات

افزایش قیمت لبنیات در برخی فرآورده‌ها همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال هر دبه ماست دو کیلو گرمی یکی از برندها از حدود ۲۳۹ هزار تومان به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین یک بسته خامه ۱۰۰ گرمی از ۳۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.

این افزایش چند هزار تومانی همچنان در بازار لبنیات از سوی تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف در حال اعمال است.

افزایش سرسام‌آور فرآورده‌های لبنی سبب شده تا سهم آنها در سفره مردم به حداقل رسیده و شیر خام یارانه‌دار در قالب شیرخشک صنعتی از کشور خارج شود.

بازار گوشت قرمز

چند هفته‌ای است که قیمت گوشت قرمز روند افزایشی داشته و هر کیلو گرم گوشت گوساله با مبلغ ۸۷۰ تا ۹۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر گفته حسین شاه‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام، با ۱۰ درصد واردات گوشت بازار این محصول پروتئینی با تنش کمتر همراه خواهد بود و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.

یک مسئول صنفی هم اظهار می‌کند، دولت در برخی از مقاطع زمانی اعلام می‌کند که واردات انجام می‌شود ولی در عمل ۹۰ درصد درخواست‌های واردات به نتیجه منجر نمی‌شود.

بازار تخم مرغ

امسال که قیمت تخم مرغ کاهش بسیاری داشت و هر شانه ۲۰ و ۳۰ عددی با قیمت ۲ سال قبل به فروش می‌رسید با صادرات آن به کشور عمان و سایر همسایگان به نرخ مصوب هر کیلو گرم درب مرغداری ۶۳ هزار تومان رسیده است.

در این هفته هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی با بسته بندی فروشگاهی که ۱۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شده بود به ۱۴۷ هزار تومان افزایش یافته و هر بسته ۳۰ عددی نیز با مبلغ ۱۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه ، سردست و راسته گوسفند ۸۱۰-۸۵۰ ۸۳۰-۸۵۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۵۰۰۰۰-۱۰۷۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰-۱۰۷۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۸۷۰-۸۸۰ ۸۷۰ گوشت ران گوساله ۹۳۰-۹۵۰ ۹۴۰-۹۵۰ گوشت منجمد گوساله ۶۵۰-۶۹۰ ۶۵۰-۶۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۵-۷۵۰ ۵۹۵-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۹۵۰ ۹۵۰ گوشت مرغ ۱۳۹ ۱۳۹ ران مرغ بدون کمر ۱۲۹ ۱۲۹ ران مرغ با کمر ۹۹ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰-۳۲۰ ۱۹۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۴۵-۱۹۰ ۸۹-۱۸۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۴۷ ۱۲۷ قزل‌آلا ۲۸۵ ۲۵۵ میگو تازه ۴۹۰-۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی - - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۵ - شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹-۹۵ ۸۹ شکر ۶۰-۶۹ ۶۰-۶۹ روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۰۸ ۱۰۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۶۰ - برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی ۱۰۰ - لوبیا چیتی فله‌ای ۴۹۹-۵۵۰ ۴۹۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۲۱.۵۰۰ ۳۲۱.۵۰۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۲۶ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۸ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.