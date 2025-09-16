به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ هر کیلو گرم قارچ فله‌ای ۳۳۰ هزار تومان بود؛ این در حالی است که این محصول در ابتدای سال حدود ۱۶۰ هزار تومان بود.

مهدی رجبی، رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت قارچ فله‌ای بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دارای قیمت گذاری تعزیراتی نیست.

وی درباره افزایش دو برابری قیمت این محصول در بازار عنوان کرد: دو اتفاق در دو مرحله منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شد.

وی با اشاره به قطعی برق واحدهای صنفی در چند ماه اخیر، افزود: تولید قارچ به دما و رطوبت وابسته است. بسیاری از واحدهای صنفی پرورش قارچ سنتی بوده و قدرت خرید ژنراتور ندارند. به عنوان مثال، ممکن است یک واحد صنفی با ۴ تا ۵ میلیارد تومان راه اندازی شده باشد اما قیمت یک ژنراتور امروز با نمود پیدا کردن ناترازی انرژی و خاموشی‌های روزانه سبب شده تا با سرمایه گذاری اولیه یک واحد صنفی پرورش قارچ برابری کند. در نتیجه این امر، بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل کرده اند.

این مسئول صنفی به اختلال حمل و نقل و اعتراض رانندگان اشاره کرد و گفت: این اتفاق تأمین کمپوست اعم از کاه، کود مرغی و… که از مواد اولیه مورد نیاز تولید قارچ است را دچار مشکل کرد و بین ۲ تا ۳ هفته این مواد تأمین نشد.

این مسئول صنفی در ادامه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از واحدها چه سنتی و چه مدرن در این مقطع زمانی تولید خود را متوقف کردند. این کاهش تولید معمولاً پس از ۴۵ روز خود را در بازار نشان می‌دهد.

رجبی اظهار کرد: با بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا قیمت‌ها روند صعودی پیدا کردند.

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی همچنین با بیان این که پیش از این اتفاقات، روزانه ۶۰ تن قارچ وارد تهران می‌شد، تصریح کرد: این عدد با این رخدادها به ۲۰ تن رسید و کاهش ۴۰ تنی در بازار محسوس بود.

نرخ تعیین شده قارچ چقدر است؟

رجبی در ادامه با اشاره به قیمت متعارف قارچ گفت: سال گذشته نرخ قارچ درب واحدهای تولیدی از سوی انجمن هر کیلو گرم ۱۲۰ هزار تومان بود. این عدد امسال ۱۶۰ هزار تومان تعیین شد که با توجه به کیفیت محصول در خرده فروشی‌های سطح شهر باید بین ۱۷۰ تا ۱۸۵ هزار تومان به فروش برسد.

وی افزود: در گذشته همیشه قیمت قارچ دو برابر نرخ گوشت مرغ بود. اما انجمن با وجود افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار بر اساس قیمت مصوب و دولتی آن نرخ قارچ فله‌ای را تعیین کرده و قیمت بالاتر از آن گران فروشی و تخلف است و باید با آن برخورد شود.

وی گفت: در حال حاضر که شرایط به وضعیت عادی برگشته نباید قیمت قارچ بالاتر از نرخ مصوب باشد.

آمار تولید قارچ در کشور

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آمار تولید این محصول در کشور گفت: سال گذشته ۲۱۵ هزار تن قارچ تولید شد که امسال برنامه ریزی شده بود این عدد به ۲۳۰ هزار تن برسد؛ اما با توجه به اتفاقات اخیر پیش بینی می‌شود تولید امسال قارچ کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت داشته باشد و به حدود ۱۹۰ هزار تن برسد.

رجبی افزود: اخراج کارگران افغان از دیگر علل کاهش تولید در سال جاری است زیرا این حرفه کار دشواری است و بخش زیادی از کارگران واحدهای تولیدی افاغنه بودند.