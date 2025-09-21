ضرورت تعادل میان آزادی فردی و نظم اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در آئین رونمایی از دومین پیک شهروندی شهرداری شهرکرد ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، با اشاره به اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در جامعه اظهار کرد: داشتن اعتقادات سالم، دین درست و رفتار صحیح، ارزشمندتر از ثروت و ظواهر دنیوی است، حتی اگر زندگی ساده‌ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بشریت همواره میان دو دیدگاه اصلی در کشمکش بوده است، افزود: یکی از این دیدگاه‌ها، اولویت دادن به منافع جمعی بر خواسته‌های فردی است؛ به‌گونه‌ای که فرد مانند چرخ‌دنده‌ای در ماشین جامعه دیده می‌شود و اراده‌ای جز اراده کلیت ندارد.

فاطمی ادامه داد: در سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آزادی فردی تا چه حد باید گسترش یابد؟ آیا افراد باید کاملاً آزاد باشند تا هر طور که می‌خواهند زندگی کنند، بپوشند و رفتار کنند؟ پذیرش بی‌قید و شرط این نوع آزادی می‌تواند نظم اجتماعی را بر هم زند و به هرج و مرج گسترده منجر شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت انضباط شهری تصریح کرد: زندگی شهری مدرن نیازمند هماهنگی و نظم است. رفتارهایی مانند ریختن زباله یا بی‌نظمی‌های دیگر، نه تنها زیبنده شهر نیست، بلکه نظم کلی جامعه را مختل می‌کند.

وی با اشاره به نقش ارزش‌های دینی در حفظ بنیان‌های اجتماعی بیان کرد: نادیده گرفتن این ارزش‌ها، همانند سوراخ کردن کف کشتی است که همه را به غرق شدن می‌کشاند.

فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به سعادت، عاقبت‌بخیری و پاکدامنی، در گرو رعایت موازینی است که اسلام بر آن‌ها تأکید دارد و تعادلی میان فرد و جامعه برقرار می‌سازد.