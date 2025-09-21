تکمیل ۲۰۸ طرح نیمه تمام صنعتی گیلان در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به تبیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در راستای تحقق شعار امسال از سوی اداره کل صنعت و معدن و تجارت گیلان برنامه‌های عملیاتی تدوین شده است.

وی افزود: تکمیل ۲۰۸ طرح نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد و سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ همت در دستور کار صمت گیلان قرار دارد.

پورحیدری تاکید کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال برای شش هزار و ۹۹۰ نفر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر واحدهای نمونه صنعت و معدن و تجارت در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و نوآوری ادامه داد: این واحدها تنها یک مجموعه اقتصادی نیستند بلکه نماد فرهنگ کار، تعهد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی محسوب می‌شوند.

مدیر کل صمت گیلان اضافه کرد: مدیران و کارکنان این واحدها با ارتقای کیفیت، بهره‌گیری از فناوری روز و رعایت استانداردهای بین‌المللی، جایگاهی ممتاز در بازارهای داخلی و خارجی کسب کرده‌اند.

پورحیدری اشتغال پایدار را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه برشمرد و افزود: هر فرصت شغلی که در استان ایجاد می‌شود علاوه بر تأمین معیشت یک خانواده، امیدی تازه در دل جامعه می‌آفریند.

وی به برگزاری ۲۱ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ۷۱ مصوبه اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد از مصوبه‌ها اجرایی شده است.

مدیر کل صمت گیلان از تهیه ۲۰ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای اقتصادی و زیرساختی استان خبر داد و افزود: علاوه بر رفع چالش‌های واحدهای صنعتی از جمله تأمین سوخت جایگزین، مشکلات واحدهای نساجی، شرکت دخانیات و معدن سنگرود، امکان ارتباط مستقیم و آنلاین برای حل مشکلات ارزی ۱۳۰ واحد صنعتی فراهم شده است.

مدیر کل صمت گیلان با اشاره به صدور ۳۹ جواز تأسیس صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱,۸۷۳ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۷۲۴ نفر و صدور ۷۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۳۰۱۷ نفر در شش ماهه نخست امسال گفت: در همین مدت میزان سرمایه گذاری ۵۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

پورحیدری اضافه کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۶۷۳ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۲۱ میلیون دلار صادر شده که آمارها بیانگر رشد ۳۳ درصدی وزنی و ۱۰ درصدی ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی اضافه کرد: صدور ۴۵ مجوز معدنی و برداشت بیش از ۱۸ میلیون تن مصالح برای پروژه‌های عمرانی و همچنین دریافت بیش از ۲۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از فعالیت معادن استان از دیگر اقدامات عملکردی صمت گیلان در شش ماهه نخست امسال است.

واحدهای صنفی از بازرسی‌های متوالی خسته‌اند

در ادامه رئیس خانه صمت گیلان نیز با انتقاد از برخی چالش‌های موجود در مسیر تولید و تاکید بر حمایت جدی از واحدهای صنعتی و صنتفی گیلان اظهار کرد: واحدهای صنفی از بازرسی‌های متوالی خسته‌اند و با وجود اینکه در تلاش برای حل مشکلات تولید هستند اما گاهی فراموش می‌شود که همه باید برای حفظ چرخه تولید همراه هم باشند.

فرحمند پورعلی با اشاره به قطعی متوالی برق واحدهای صنعتی در هفته افزود: در شرایطی که سه روز در هفته با قطعی برق مواجه هستیم انتظار افزایش بهره‌وری امری غیرمنطقی است و باید به واحدهای صنعتی کمک شود تا بتوانند سرپا بمانند.

وی با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان الگوی امید و تلاشند و دچار ناامیدی نمی‌شوند ادامه داد: از دولت محترم می‌خواهیم در نیمه دوم سال با وفاق و همدلی برای تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدام کند و تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه یکی از مهمترین خواسته‌های ماست.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه فعالان اقتصادی در توسعه استان خواستار تغییر نگاه ادارات به تولیدکنندگان شد و گفت: لازم است به مدیران و مسئولان ادارات استان یادآوری شود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را از خود بدانند.

سامان نظری با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی گفت: تولیدکنندگان با عشق و انگیزه در مسیر تولید گام برمی‌دارند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی بیش از پیش ضرورت دارد و باید تعامل سازنده برای رفع موانع تولید تقویت شده و مسیر توسعه هموار شود.