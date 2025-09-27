  1. استانها
  2. گیلان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

پورحیدری: ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت گیلان سرمایه گذاری شد

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از صدور ۷۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی در نیمه اول سال جاری در استان خبر داد و گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت گیلان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست استاندار گیلان و با حضور جمعی از اعضای کارگروه در سالن استانداری برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده است.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های انرژی افزود: با همت و تلاش صنعتگران توانمند استان، در ۶ ماهه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بخش صنعت استان صورت گرفته است.

مدیرکل صمت گیلان بخشی از این سرمایه‌گذاری را نتیجه تسهیل روند اداری و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران با انگیزه بیشتر در مسیر توسعه طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید گام برداشته‌اند و این امر نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت استان است.

