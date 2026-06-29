تحقق ۸۱۰ میلیون دلاری صادرات در گیلان؛ ۱۹۶ کارخانه جدید راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در نشست خبری که در شهرک صنعتی رشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدای کربلا و شهادت رهبر شهید، با اشاره به حضور میلیونی مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در تجمعات، مشت محکمی بر دهان استکبار و نشانه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی این حضور را نشان‌دهنده حمایت بی‌چون و چرای مردم از نظام و رهبری عنوان کرد و از عموم مردم که با حضور در تجمعات شبانه، پشتیبانی خود را اعلام کردند، تقدیر و تشکر نمود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشتازترین ملت‌ها در جهان است، افزود: در اوج اقتدار، با همت و تلاش مضاعف، تهدیدها را پشت سر خواهیم گذاشت و اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

پورحیدری در ادامه به چالش جدی ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این ناترازی دردی است که واکسنی برای آن متصور نیست، اما با مدیریت صحیح و عقلانی می‌توان از مشکلات عبور کرد و صنعت را در مسیر پویایی حفظ نمود.

«مدیریت انرژی» ضرورتی برای پویایی صنعت و تولید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به مصرف برق در بخش صنعت، اظهار کرد: کل مصرف برق در صنعت استان ۳۷۰ مگاوات در سال است که بیش از ۱۰۰ صنعت فولادی را شامل می‌شود، در حالی که کل مصرف برق استان بیش از ۳۰۰۰ مگاوات برآورد شده است.

وی از مدیران حوزه انرژی خواست تا با نگاهی مهربانانه‌تر و تخصصی‌تر به موضوع صنعت بنگرند و با مدیریت صحیح، چالش ناترازی انرژی را برطرف سازند.

پورحیدری تصریح کرد: مدیران حوزه انرژی باید با صنعت و تولید همراه شوند تا از خاموشی‌های طولانی‌مدت واحدهای تولیدی که به معنی توقف چرخه تولید است، جلوگیری به عمل آید.

وی خط تولید پویا را حاصل تلاش شبانه‌روزی و عشق و تعهد مدیران واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: تولیدکنندگان تحت هر شرایطی و با وجود همه کمبودها و چالش‌ها، به تولید ادامه می‌دهند و اجازه نمی‌دهند چرخ تولید از حرکت بازایستد.

رونق سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال در گیلان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت رونق تولید، سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه، اظهار کرد: ۶ همت اعتبار رونق پایدار از ابتدای سال جاری از سوی بانک‌ها محقق شده که ۸۵ درصد آن به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی در استان سیر مطلوبی دارد، افزود: در طول سال ۱۴۰۴، ۱۹۶ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نشان‌دهنده شروع به کار ۱۹۶ کارخانه صنعتی در استان و سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومانی است.

پورحیدری از تحقق ۸۱۰ میلیون دلاری اهداف صادراتی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما ۷۹۰ میلیون دلار بود که با تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، از آن عبور کردیم و به رقم ۸۱۰ میلیون دلار دست یافتیم.

وی با اشاره به تشکیل اتاق وضعیت تنظیم بازار و بسیج همه امکانات حسب دستور استاندار، اظهار کرد: گیلان در طول جنگ تحمیلی، با وجود حضور ۸ میلیون مسافر، جزو استان‌های بدون التهاب در بازار بوده و در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سال جدید، گفت: ۴۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی، ۷ پروانه خدماتی و طراحی ارائه شده است که نشان از عزم جدی استان در جذب سرمایه‌گذاری دارد.

پورحیدری با بیان اینکه در صدد رفع مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان هستیم، افزود: استان گیلان جزو استان‌های پیشرو در ستاد رفع موانع تولید است به‌گونه‌ای که ۹۹ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده و این نشان از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید دارد.

وی در پایان تصریح کرد: با همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی بانک‌ها، مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر از گذشته ادامه خواهد یافت و در سایه حمایت از تولیدکنندگان، شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد استان خواهیم بود.