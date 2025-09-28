پورحیدری: بیش از ۵ هزار پرونده تخلف در گیلان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه فوقالعاده شورای اداری ادارات صمت ۱۶ شهرستان با تاکید بر افزایش نظارت بر اقلام اساسی گفت: هیچکس حق گرانفروشی به بهانه بازیهای خصمانه سیاسی را ندارد و در صورت مشاهده، برخورد شدید و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی گرانفروشی و احتکار در شرایط جنگ اقتصادی را تعدی به معیشت مردم دانست و افزود: بازرسیها باید دوچندان شود و به متخلفان امان داده نشود؛ چرا که محتکران و گرانفروشان در این شرایط حساس همدست دشمنان مردم به شمار میروند.
پورحیدری با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در این مدت بیش از ۲۸ هزار بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان گیلان انجام شده و برای ۵ هزار و ۵۰ واحد صنفی و تولیدی متخلف پرونده تشکیل شده است که ارزش پروندهها بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان میباشد.
مدیرکل صمت گیلان بر استمرار طرحهای نظارتی مانند طرح شالیکوبان و مرغ تاکید کرد و گفت: لیست جدید اقلام مشمول احتکار توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام شده و اولویت بازرسیها بر اقلام خوراکی نظیر برنج، مرغ، گوشت، غلات، روغن، چای، ماکارونی، سیبزمینی، پیاز و همچنین اقلامی چون روغن موتور، لاستیک، سیمان و انواع شویندهها قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به سامانههای هوشمند موجود، میزان شفافیت ورود و خروج کالاها باید دقیق رصد و پایش شود تا امکان احتکار و گرانفروشی به حداقل برسد.
پورحیدری بر اهمیت برگزاری گشتهای مشترک بازرسی تاکید کرد و گفت: اگرچه رتبه بازرسی استان گیلان بر اساس داشبورد مدیریتی سازمان حمایت در سطح کشور چهارم است، اما این جایگاه برای گیلان کافی نیست و برای حفظ تعادل و آرامش بازار به نظارت موثرتر و مستمر نیاز داریم.
وی همچنین تاکید کرد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان مصمم است در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران، با قاطعیت و هوشمندی وارد عمل شود تا بازار استان به ثبات و آرامش لازم دست یابد.
