پورحیدری: فعالیت‌های معدنی رودبار با رعایت پیوست‌ اجتماعی اجرا شود

رودبار-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان بر معرفی زیتون رودبار به عنوان یک محصول با ارزش در امنیت غذایی جهان تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های معدنی رودبار با رعایت پیوست‌ فرهنگی و اجتماعی اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در سفر یک روزه خود به رودبار ضمن نشست کوتاه با فرماندار این شهرستان با اشاره به وسعت جغرافیایی این شهرستان و تعدد توابع آن، بر لزوم برنامه‌ریزی ویژه و توزیع متوازن امکانات تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی راهکاری موثر برای تحول اقتصادی در شهرستان است.

وی رودبار را به عنوان پیشانی اقتصادی استان گیلان معرفی کرد و گفت: تنوع ظرفیت‌های بومی و موقعیت استراتژیک این شهرستان در ورودی استان، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

مدیرکل صمت گیلان در ادامه به کارگاه آموزشی سامانه کاتب رفت و در جمع مشاورین املاک شهرستان رودبار، ضرورت ثبت دقیق و قانونی معاملات در این سامانه را یادآور شد و اظهار داشت: ثبت معاملات در سامانه کاتب، علاوه بر تضمین آرامش طرفین، از بسیاری اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

پورحیدری در بازدید از معدن جوبن افزود: فعالیت‌های معدنی باید با رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شود تا ضمن حفظ آرامش ساکنان روستاهای مجاور، توسعه‌ای پایدار رقم بخورد.

وی همچنین از شرکت‌های صنعتی قهوه و زیتون رستم‌آباد بازدید کرد و در این بازدید بر اهمیت برندسازی حرفه‌ای زیتون رودبار تأکید نمود و گفت: زیتون رودبار به عنوان یک فرآورده ارزشمند در زنجیره امنیت غذایی کشور، باید به جهان معرفی شود و اتحادیه زیتون این شهرستان نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.

پورحیدری در پایان با اشاره به نقش مهم فعالیت‌های اقتصادی در رونق استان، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در رودبار و کل استان گیلان باشد.

