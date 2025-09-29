به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در سفر یک روزه خود به رودبار ضمن نشست کوتاه با فرماندار این شهرستان با اشاره به وسعت جغرافیایی این شهرستان و تعدد توابع آن، بر لزوم برنامه‌ریزی ویژه و توزیع متوازن امکانات تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی راهکاری موثر برای تحول اقتصادی در شهرستان است.

وی رودبار را به عنوان پیشانی اقتصادی استان گیلان معرفی کرد و گفت: تنوع ظرفیت‌های بومی و موقعیت استراتژیک این شهرستان در ورودی استان، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

مدیرکل صمت گیلان در ادامه به کارگاه آموزشی سامانه کاتب رفت و در جمع مشاورین املاک شهرستان رودبار، ضرورت ثبت دقیق و قانونی معاملات در این سامانه را یادآور شد و اظهار داشت: ثبت معاملات در سامانه کاتب، علاوه بر تضمین آرامش طرفین، از بسیاری اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

پورحیدری در بازدید از معدن جوبن افزود: فعالیت‌های معدنی باید با رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شود تا ضمن حفظ آرامش ساکنان روستاهای مجاور، توسعه‌ای پایدار رقم بخورد.

وی همچنین از شرکت‌های صنعتی قهوه و زیتون رستم‌آباد بازدید کرد و در این بازدید بر اهمیت برندسازی حرفه‌ای زیتون رودبار تأکید نمود و گفت: زیتون رودبار به عنوان یک فرآورده ارزشمند در زنجیره امنیت غذایی کشور، باید به جهان معرفی شود و اتحادیه زیتون این شهرستان نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.

پورحیدری در پایان با اشاره به نقش مهم فعالیت‌های اقتصادی در رونق استان، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در رودبار و کل استان گیلان باشد.