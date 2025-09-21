پرتغال هم کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پائولو رانگل»، وزیر وزیر امور خارجه پرتغال گفت که کشورش رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و افزایش خشم بین المللی از این جنایات موجب شده است که بسیاری از کشورهای اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

پیش از این سه کشور کانادا، انگلیس و استرالیا اعلام کرده بودند که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

فرانسه، استرالیا، بلژیک نیز از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر دادند.

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا و اعلام برخی کشورهای دیگر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی مهم در تثبیت حق ملت فلسطین در اراضی و مقدساتشان و تأسیس کشور مستقل آنان به پایتختی قدس و همچنین حق این مردم برای فداکاری در راه آزادی و بازگشت به شمار می‌رود.

حماس بیان کرد: این اقدام مهم باید با اقداماتی عملی همراه شده و به توقف فوری جنگ، نسل کشی وحشیانه علیه ملت فلسطین در نوار غزه و ایستادگی در برابر پروژه‌های الحاق و یهودی سازی کرانه باختری و قدس منتهی شود.

چندین کشور اعلام کرده‌اند که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قصد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را دارند.

گفتنی است که حاکمیت فلسطینی‌ها بر سرزمینشان قبلاً توسط ۱۴۷ کشور به رسمیت شناخته شده است.

در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل، چندین پایتخت قصد به رسمیت شناختن کشور فلسطینی را دارند؛ در حالی که پیش از این حاکمیت فلسطینی‌ها بر سرزمین خودشان پیشتر توسط ۱۴۷ کشور به رسمیت شناخته شده است.