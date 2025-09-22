به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جرمی کوربن، عضو مجلس عوام انگلیس در اظهاراتی در واکنش به اعلام کشورش مبنی بر به رسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل متحد، گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس گامی رو به جلو است.

وی در عین حال تاکید کرد که آزادی مردم فلسطین به تصمیمات بین‌المللی مؤثر تری نیاز دارد.

کوربن که از طریق شبکه «الجزیره مباشر» سخن می‌گفت، تاکید کرد که «کشورهایی که برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش قدم شده‌اند، موظفند برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل اقدام جدی انجام دهند.»

کوربن افزود که لندن همچنان به تأمین جنگنده برای رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد که در بمباران غزه استفاده می‌شوند.

وی این رفتار دوگانه را غیرقابل قبول دانست و خواستار توقف همکاری‌های امنیتی و نظامی با تل آویو و لزوم اعمال تحریم‌ها علیه آن به دلیل نقض قطعنامه‌های بین‌المللی شد.

کوربن با تاکید بر اینکه «اسرائیل به دنبال مجبور کردن ساکنان غزه به آوارگی و کوچ است» ابراز داشت که در عین حال بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم گفته است که می‌خواهد طرح «اسرائیل بزرگ» را به اجرا بگذارد.

کوربن افزود که بیداری اخیر اروپا در قبال به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصادفی نیست، بلکه نتیجه مستقیم جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب می‌شود.

این نماینده مجلس عوام انگلیس توضیح داد که فضای اروپا به دلیل جنگ مداوم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تغییر کرده است، تا جایی که اکثر کشورهای اروپایی اکنون از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کنند، و این امر، ایالات متحده را با افزایش تعداد کشورهای حامی آن، در انزوای فزاینده‌ای قرار خواهد داد.

کوربن در پایان سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین در لندن، پایتخت بریتانیا، در روز ۱۱ اکتبر آینده خبر داد و گفت که صداهای مردمی و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری برای فشار آوردن به منظور دستیابی به عدالت برای مردم فلسطین بلند شده است.