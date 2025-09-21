تشکیلات خودگردان: موج جدید به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت که موج جدید به رسمیت شناختن فلسطین به ویژه از سوی انگلیسی تاریخی است.

وی افزود: تعداد کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، به طور پیوسته در حال افزایش است.

نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات تنبیهی عملی باید برای فشار بر اشغالگران اسرائیلی تشدید شود.

ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و افزایش خشم بین المللی از این جنایات موجب شده است که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله پرتغال، کانادا، انگلیس، استرالیا، فرانسه و بلژیک کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا و اعلام برخی کشورهای دیگر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی مهم در تثبیت حق ملت فلسطین در اراضی و مقدساتشان و تأسیس کشور مستقل آنان به پایتختی قدس و همچنین حق این مردم برای فداکاری در راه آزادی و بازگشت به شمار می‌رود.

حماس بیان کرد: این اقدام مهم باید با اقداماتی عملی همراه شده و به توقف فوری جنگ، نسل کشی وحشیانه علیه ملت فلسطین در نوار غزه و ایستادگی در برابر پروژه‌های الحاق و یهودی سازی کرانه باختری و قدس منتهی شود.

در مقابل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا مدعی شد: هرگز کشور فلسطین وجود ندارد و پاسخ اسرائیل به این اقدام پس از بازگشت من از آمریکا مشخص خواهد شد.