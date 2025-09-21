به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تصمیم سه کشور کانادا، انگلیس و استرالیا در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، واکنش هایی به همراه داشت.

محمود عباس: شناسایی کشور فلسطین یک اقدام ضروری برای حرکت به سمت صلح است

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: ما از تصمیم نخست وزیر انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین و دارای حاکمیت استقبال می‌کنیم. ما تاکید داریم شناسایی کشور فلسطین یک اقدام مهم و ضروری برای حرکت به سمت صلح عادلانه و همیشگی بر اساس قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی است.

حسین الشیخ نایب رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی کشورهای انگلیس، کانادا و استرالیا بیان کرد: این یک پیروزی بین المللی برای عدالت و مقابله با رنج‌ها و سرکوب‌هایی است که فلسطینیان با آن مواجه هستند . جهان برای انسانیت، عدالت، صلح و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت پیروز می‌شود.

وی افزود: از انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تشکر می‌کنم و این یک روز تاریخی برای حیات ملت فلسطین و حقوق مشروع آنان است.

اردن استقبال کرد

وزارت خارجه کشور اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی کشورهای انگلیس، کانادا و استرالیا موضعی افتخارآمیز و همسو با اراده رو به افزایش بین‌المللی نسبت به ضرورت پایان اشغالگری و تحقق حقوق غیر قابل عقب نشینی مردم فلسطین برای تاسیس کشور فلسطین بر اساس راهکار دو کشوری است.

در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: ما این اقدام را تاکیدی بر حمایت واضح از تلاش‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی بر اساس راهکار دودولتی و در راستای قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی و ابتکار صلح عربی می‌دانیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما یک بار دیگر بر موضع غیر قابل تغییر خود در همکاری با برادران و شرکای بین‌المللی برای حمایت از حقوق ملت فلسطین به منظور برخورداری از آزادی، پایان اشغالگری، تاسیس کشور مستقل فلسطین و توقف جنایات علیه مردم آن و مجازات مرتکبین این جنایات تاکید می‌کنیم.

عمان: شناسایی کشور فلسطین تقویت کننده صلح در منطقه است

وزارت خارجه کشور عمان در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی کشورهای انگلیس، کانادا و استرالیا طی بیانیه‌ای تاکید کرد: ما از به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا استقبال کرده و آن را تحولی بسیار مهم در چهارچوب تلاش‌های انجام شده به منظور تحقق راهکار دو کشوری و تقویت امنیت و صلح در منطقه می‌دانیم.

ماکرون: فردا کشور فلسطین را به رسمیت خواهم شناخت

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد: من فردا کشور فلسطین را به رسمیت خواهم شناخت چرا که خواستار صلح و امنیت برای همه در منطقه هستیم.

نخست وزیر لبنان: تنها راه تحقق صلح در منطقه تاسیس کشور فلسطین است

نواف سلام نخست وزیر لبنان تاکید کرد: به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا اقدامی تاریخی است و ایجاد ثبات و صلح دائمی در منطقه ما تنها از طریق تاسیس کشور فلسطین بر اساس ابتکار صلح عربی امکان‌پذیر است.

واکنش مقامات اشغالگر

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا مدعی شد: هرگز کشور فلسطین وجود ندارد و پاسخ اسرائیل به این اقدام پس از بازگشت من از آمریکا مشخص خواهد شد.

وی ادعا کرد: به رهبران کشورهایی که کشور فلسطین را پس از حوادث ۷ اکتبر به رسمیت شناخته‌اند اعلام می‌کنم که آنها پاداش بزرگی به تروریسم داده‌اند.

از سوی دیگر گدعون ساعر وزیر خارجه این رژیم مدعی شد: بیشتر کشورهای جهان پیش از این کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و این به ویژه پس از حوادث ۷ اکتبر اشتباه است.

وی ادعا کرد: آینده اسرائیل در پاریس یا لندن تعیین نشده بلکه در قدس مشخص می‌شود و ما پاسخ تمام کسانی که اسرائیل و امنیت و آینده آن را تهدید می‌کنند خواهیم داد. ما متحد بسیار بزرگی به نام آمریکا داریم که در این نبرد در کنار ما قرار دارد.

ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا پاداشی برای قاتلان است و باید اقدامات فوری بر علیه آن انجام شود. اعمال فوری حاکمیت بر کرانه باختری و نابودی کامل تشکیلات خود گردان فلسطین ضروری است.

در همین رابطه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس تنها پاداش به حماس از طریق تشویق اخوان المسلمین در کشور انگلیس است.

از سوی دیگر میکی زوهار وزیر فرهنگ رژیم اشغالگر نیز مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی کانادا، استرالیا و انگلیس اعلامیه‌ای بی‌معنا است که بوی یهود ستیزی و نفرت از اسرائیل می‌دهد و اسرائیل باید حاکمیت خود بر کرانه باختری را اعمال کند.

گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: مشغول شدن به کشور فلسطین در چنین شرایط و زمانی و پس از ۷ اکتبر حماقت و پاداش دادن به تروریسم است.

علاوه بر آن بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم اشغالگر خطاب به نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت: تنها جواب به شناسایی کشور فلسطین اعلام حاکمیت بر کرانه باختری و خارج کردن ایده احمقانه کشور فلسطین از دستور کار برای همیشه است!

از سوی دیگر یاییر گولان رئیس حزب دموکراتیک رژیم اشغالگر نیز گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک شکست سیاسی برای نتانیاهو و اسموتریچ و اقدامی خطرناک برای امنیت اسرائیل است.

همچنین نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز در واکنش به تصمیم کشور انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مدعی شد: معتقدم جنگ بیش از حد طولانی شده و ما باید مدت‌ها پیش حماس را نابود می‌کردیم.

وی افزود: شکی نیست که حمایت از اسرائیل بسیار گسترده است و هیچکس این موضع انگلیس را نمی‌پذیرد چرا که آنان تاکید دارند یا در برابر شروط ما تسلیم می‌شوید یا کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت.

بنی گانتز وزیر جنگ سابق رژیم اشغالگر نیز ادعا کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقویت حماس و محور ایرانی است و جنگ را طولانی خواهد کرد و فرصت‌های بازگرداندن اسرا را کاهش می‌دهد.

الی کوهن وزیر انرژی رژیم اشغالگر مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداشی به حماس برای اقدامات آن در ۷ اکتبر است، حماس و ایران بر چنین کشوری تسلط خواهند یافت و مانند غزه ویرانی را برای تمام فلسطینیان به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: اظهارات نفاق انگیز رهبران غرب هرگز چیزی را تغییر نخواهد داد و ما هرگز کشور فلسطین که تهدید کننده امنیت اسرائیل است را نخواهیم پذیرفت.

یاییر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم اشغالگر نیز مدعی شد: به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا یک فاجعه سیاسی و اقدام اشتباه و پاداشی برای تروریسم است.