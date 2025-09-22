به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نقطه اختلاف اصلی میان تل آویو و دمشق در توافق امنیتی که قرار است بین ۲ طرف امضا شود بر سر تداوم تجاوزات نیروی هوایی این رژیم علیه حریم هوایی سوریه است.

بر اساس این گزارش، شبکه صهیونیستی مذکور مدعی شد که بر سر اکثر مفاد این توافق امنیتی اجماع شده است. دمشق توافق کرده که مناطق جنوب غرب سوریه خالی از سلاح شوند و تل آویو نیز نظامیان خود را از اکثر مناطق اشغال شده به جز بلندی‌های جبل حرمون یا همان جبل الشیخ خارج کند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی تلاش دارد حریم هوایی سوریه را در برابر جنگنده‌های خود باز نگه دارد.

لازم به ذکر است ابو محمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه با وجود آنکه اذعان کرده بود رژیم صهیونیستی قابل اعتماد نیست از امضای توافقنامه امنیتی با این رژیم در آینده نزدیک خبر داد.