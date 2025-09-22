جولانی: مذاکره با «اسرائیل» ممکن است پیشرفت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «احمد الشرع» سرکرده گروه تروریستی تحریرالشام و رئیس جمهور خودخوانده سوریه در نشست دموکراسی و امنیت در اجلاس «کنکوردیا» در نیویورک گفت: ما پس از مدتی حضور در میدان نبرد، به میدان گفتگو آمده‌ایم.

الجولانی در ادامه سخنانش مدعی شد: نبرد آزادسازی سوریه به لطف تجربه‌ای که در طول حضورمان در ادلب به دست آورده بودیم، با حداقل تلفات انجام شد. سوریه به زندگی جدیدی نیاز دارد و رئیس جمهور ترامپ هم تحریم های آن را لغو کرده است و اکنون کنگره باید برای لغو دائمی این تحریم ها تلاش کند. ما بر توسعه اقتصادی در سوریه تمرکز داریم و باید تحریم‌ها را لغو کنیم.

وی تصریح کرد: سقوط رژیم بسار اسد، مرحله تاریخی جدیدی را برای منطقه گشود و امروز منافع یکسانی بین سوریه، غرب و ایالات متحده وجود دارد. سوریه در طول ۶۰ سال گذشته آشفتگی های زیادی را به ارث برده است و ما نمی توانیم همه مشکلات را یکباره حل کنیم. محدود کردن سلاح به دست دولت، سوریه را از درگیری و ناآرامی محافظت می کند.

الجولانی درباره مذاکرات با کردها هم گفت: ما به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) پیشنهاد ادغام در ارتش سوریه را دادیم و به آنها اطمینان دادیم که حقوق کردها محفوظ است، اما در اجرای آنچه توافق شده بود، تأخیر وجود داشت باید به راه حل های مسالمت آمیز، به ویژه توافق با نیروهای قسد دست یافت و به سرعت آن را اجرا کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص روابط سوریه جدید با سایر کشورها افزود: سوریه سیاست حفظ روابط آرام با همه کشورها و عدم تهدید برای هیچ‌کس را اتخاذ کرده است. ما متعهد به پاسخگو کردن هر کسی هستیم که به هر غیرنظامی حمله می‌کند زیرا سوریه یک کشور قانونمند است. ما در تلاشیم تا سوریه را از ورود به هر نبردی با هر کسی باز داریم و باید به کشور ما فرصت ساخت و توسعه داده شود.

رئیس دوره انتقالی در سوریه به مذاکرات با رژیم صهیونیستی هم اشاره کرد و گفت: اسرائیل حملات زیادی به ما انجام داده و همچنان به اشغال بلندی‌های جولان و نفوذ به خاک ما ادامه می‌دهد. سوریه به دنبال جلوگیری از جنگ است زیرا در مرحله بازسازی است. اگر آتش‌بس موفقیت‌آمیز باشد و اسرائیل به آنچه توافق شده است متعهد باشد، مذاکرات ممکن است پیشرفت کند. اسرائیل باید از خاک سوریه عقب‌نشینی کند و نگرانی‌های امنیتی را می‌توان از طریق مذاکره برطرف کرد. مذاکرات نشان خواهد داد که آیا اسرائیل نگرانی‌های امنیتی دارد یا جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه.