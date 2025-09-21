نشست مهم کابینه نتانیاهو برای توافق امنیتی با جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم امروز یکشنبه «جلسهای سرنوشت ساز» با حضور تعدادی از وزرای برجسته برای بررسی پرونده مذاکرات با سوریه برگزار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش انتظار میرود این جلسه آخرین تحولات در مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف را در سایه فشارهای سیاسی و امنیتی فزاینده در داخل اسرائیل در مورد آینده روابط با دمشق مورد بحث قرار دهد.
این کانال هیچ جزئیات دیگری در مورد جلسه، دستور کار یا وزرای شرکتکننده ارائه نکرد.
از سوی دیگر، وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داد که انتظار میرود نتانیاهو عصر امروزجلسهای مهم را با حضور وزرای ارشد و رؤسای نهادهای امنیتی در مورد مذاکرات با سوریه برای دستیابی به یک توافق امنیتی مرزی جدید برگزار کند.
آژانس رسانهای اسرائیل نیز به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که ایالات متحده برای رسیدن به توافق در مذاکرات بین اسرائیل و سوریه به رژیم ابو محمد جولانی فشار وارد میکند.
چهارشنبه گذشته، کانال ۱۲ گزارش داد که اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه رژیم جولانی با ران درمر وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی در لندن و با حضور تام براک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه دیدار کرده است.
این کانال گزارش داد که الشیبانی، درمر و براک در این جلسه پیشنویس یک توافق امنیتی جدید ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی را مورد بحث قرار دادند.
هفته پیش ابو محمد جولانی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که مذاکرات برای یک توافق امنیتی در جریان است.
وی در گفتگو با رسانههای ترکیه با طرح این ادعا که «به اسرائیل اعتماد ندارم». در عین حال گفت: ما در آستانه دستیابی به توافق با تل آویو با میانجی گری آمریکا هستیم. احتمال امضای توافقنامه طی روزهای آتی وجود دارد. این توافقنامه مشابه توافق سال ۱۹۷۴ خواهد بود.
جولانی مدعی شد که توافق با رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان به معنی عادی سازی روابط با تل آویو یا پیوستن سوریه به توافقات ابراهیم نیست. وی گفت: حمله اسرائیل به وزارت دفاع سوریه به مثابه اعلان جنگ است اما در عین حال هیچ چارهای جز توافق امنیتی با تل آویو وجود ندارد.
