جولانی در آمریکا؛ از تروریست ۱۰ میلیون دلاری تا سخنرانی در سازمان ملل!

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تنها یک سال پیش اگر ابومحمد جولانی سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه تلاش می‌کرد به نیویورک برود، در معرض خطر دستگیری قرار می‌گرفت؛ چرا که آمریکا به دلیل فعالیت‌های او در جبهه النصره که بعدها به هیئت تحریرالشام تبدیل شد و روابطش با القاعده، جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش می‌شد، تعیین کرده بود.

اما امروز جولانی در آمریکا برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد. این سفر، توجه کاربران را در رسانه‌های اجتماعی که به طور گسترده به سفر جولانی به نیویورک واکنش نشان دادند، جلب کرده است. کاربران در صفحه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) انتقال ابومحمد جولانی از زندان آمریکا در عراق به تریبون سازمان ملل را یک تناقض و پارادوکس بزرگ و قابل تأمل توصیف کردند.

البته سفر جولانی به نیویورک یک تصادف یا یک بازی شانسی نیست. کاربران گفتند که جولانی، رسماً تحت تعقیب آمریکا قرار داشت و در ۱۶ مه ۲۰۱۳ نام او در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و در ۱۰ مه ۲۰۱۷ واشنگتن جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش شود، تعیین کرد. اما امروز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ جولانی در آمریکا حضور دارد. یکی از کاربران گفت: کشوری که برای سر جولانی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، اکنون در پایتخت خود با فرش قرمز از او استقبال می‌کند.

تروریست ۱۰ میلیون دلاری در نیویورک!

برای درک تعجب کاربران از حضور جولانی در نیویورک بهتر است نگاه کوتاهی به گذشته او و نوع تعامل آمریکا با وی داشته باشیم. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ جولانی به عراق رفت و مدت زمانی در موصل اقامت داشت و در صفوف تشکیلات تروریستی القاعده تحت فرماندهی ابومصعب الزرقاوی و چند جانشین دیگر او جنگید تا اینکه آمریکا او را بازداشت و روانه زندان ابوغریب کرد. از آنجا نیز او را به زندان بوکا و سپس زندان کروبر در فرودگاه بغداد منتقل کرد. سپس آمریکا جولانی را به دولت عراق تحویل داد و دولت عراق هم جولانی را روانه زندان التاجی کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۸ از این زندان آزاد شد.

همانطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در دوره رقابت با هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهور این کشور اعلام کرد، آمریکا عامل اصلی روی کار آمدن گروه تروریستی داعش در منطقه بود که بعدها سیاست خود را به دشمنی با این گروه تغییر داد. البته این تغییر رویکرد نیز تنها در عرصه تئوری حاصل آمد و در واقعیت‌های میدانی، سیاست گذاران آمریکا در پشت پرده همواره از گروه‌های تروریستی که عامل ناامنی و تجزیه کشورهای منطقه از جمله سوریه بودند، حمایت می‌کردند.

جولانی فعالیت‌های تروریستی خود را با گروه تروریستی-تکفیری داعش از سر گرفت که در اکتبر ۲۰۰۶ به فرماندهی ابوبکر البغدادی تشکیل شده بود. وی بلافاصله رئیس عملیات این گروه تروریستی در استان موصل شد. اوایل درگیری‌های سوریه در سال ۲۰۱۱ جولانی با البغدادی در ارتباط بود و به این توافق رسیدند که مسئولیت سوریه برعهده جولانی باشد و شاخه داعش را در این کشور تشکیل دهد.

البغدادی همچنین به جولانی دستور داد با دولت سوریه بجنگد و بشار اسد را سرنگون کند. جولانی با ۶ نفر به کشورش رفت و طی یک سال توانست ۵ هزار نیرو جمع آوری و آنان را در بخش وسیعی از سوریه مستقر کند. پروپاگاندای رسانه‌ای آمریکا و غرب نقش اساسی در تحریک افکار عمومی مردم سوریه در آن زمان علیه دولت مرکزی بشار اسد داشت. روز بیست و چهارم ژانویه سال ۲۰۱۲ جولانی با انتشار بیانیه‌ای تشکیل گروه تروریستی «جبهه النصره لاهل الشام» را اعلام کرد و روستای الشحیل را مقر فعالیت این جبهه تعیین کرد. او همچنین از مردم سوریه خواست برای سرنگون کردن دولت سوریه بجنگند و سلاح بر دوش بگذارند.

روز نهم آوریل سال ۲۰۱۳، ابوبکر البغدادی از ادغام داعش و جبهه النصره و تشکیل تشکیلاتی جدید با عنوان «دولت اسلامی عراق و شام» خبر داد اما جولانی این ادغام را نپذیرفت و مدتی بعد اعلام کرد با «ایمن الظواهری» سرکرده القاعده بیعت کرده است.

پس از اعلام بیعت جولانی با القاعده، وزارت خارجه آمریکا نام این تشکیلات را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود درج کرد. ماه مه سال ۲۰۱۳ وزارت خارجه آمریکا جولانی را «تروریست بین المللی» توصیف و دارایی‌هایش را مصادره کرد و به شهروندان آمریکایی هم اجازه ارتباط گرفتن با او را نداد.

سپس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه داعش، نام جولانی را در فهرست تروریست‌های خود قرار داد، او را ممنوع السفر کرد و همراه داشتن سلاح را هم برای او ممنوع اعلام کرد.

روز دهم ماه مه سال ۲۰۱۷ وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به شناسایی یا پیدا کردن محل اقامت جولانی منجر شود، ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد. این اتفاق در شرایطی بود که در زمان کودتای نظامی برای برکناری دولت بشار اسد در سوریه نیز نقش اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی کاملاً مشهود بود.

به همین علت بود که آمریکا بعد از به قدرت رسیدن جولانی در سوریه در ماه دسامبر گذشته و سقوط دولت بشار اسد، این جایزه را لغو کرده و وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که به جولانی اطلاع داده شده است که دیگر جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای سر او در نظر گرفته نشده است. با تمامی اینها آمریکایی‌ها هنوز پاسخ نداده‌اند که چطور ممکن است تروریستی که تا دیروز جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای دستگیری اش تعیین کرده بودند، امروز باید روی فرش قرمز نیویورک وارد سازمان ملل شود و برای جهانیان سخنرانی کند!