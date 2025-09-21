تبادل اتهام «رژیم جولانی» و «قسد» درباره کشتار مردم روستای «ام تینه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، حمله توپخانه‌ای به روستای ام تینه در حومه شرقی حلب دستمایه بروز تنش جدید بین رژیم تروریستی جولانی و نیروهای دموکراتیک کرد در سوریه شده است.

نیروهای قسد، رژیم جولانی را به انجام این حمله توپخانه‌ای که به کشته شدن ۷ غیرنظامی و زخمی شدن ۴ تن دیگر منجر شده، متهم می‌کنند. این در حالی است که وزارت دفاع رژیم جولانی با صدور بیانیه‌ای نیروهای قسد را به انجام این حمله توپخانه‌ای متهم و تلاش کرده خود را در این زمینه بی گناه نشان دهد.

وزارت دفاع سوریه در بیانیه خود مدعی شد که حمله توپخانه‌ای از سوی نیروهای قسد به حومه شرقی حلب را رصد کرده است. بنا بر ادعای وزارت دفاع سوریه، این نیروها همچنین چندین گلوله توپ علیه روستاهای مختلف در این منطقه شلیک کرده اند.

گفتنی است، از زمان روی کار آمدن رژیم جولانی در سوریه، نقاط مختلف این کشور دچار نا امنی و هرج و مرج های فراوانی شده است. تاکنون گزارش های متعددی از کشتار غیرنظامیان و اعدام های میدانی آنها توسط عناصر وابسته به رژیم جولانی در نقاط مختلف سوریه، منتشر شده است.