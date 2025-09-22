  1. بین الملل
وحشت در اراضی اشغالی؛ نفوذ به مناطق سری در فرودگاه «بن گوریون»

مسئولان صهیونیست از نفوذ یک شخص با هویت نیروی سرویس «شاباک» به فرودگاه بن گوریون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئولان رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک مرد را به اتهام جعل هویت کارمند سرویس امنیت عمومی این رژیم موسوم به شاباک بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فرد مذکور با استفاده از کارت‌های هویتی جعلی موفق شده بود به مناطق سری و محرمانه فرودگاه بن گوریون وارد شود. این مسأله باعث تشدید نگرانی‌ها در اراضی اشغالی نسبت به سطح تدابیر امنیتی در مناطق مهم و سری شده است.

شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که فرد مذکور مانند یک نیروی امنیتی اقدام به سؤال و جواب از مسافران در این فرودگاه کرده بود.

یک منبع صهیونیست در گفتگو با این شبکه تاکید کرد که پرونده مذکور بسیار پیچیده است.

