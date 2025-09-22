حزب سیاسی انگلیس خواهان برچسب زنی شبکه های اجتماعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، این حزب همچنین برای ایمن تر کردن اینترنت برای کاربران جوان خواستار ارائه محدودیتی برای «دوم‌اسکرولینگ» (doomscrolling) است که مانع از آن می‌شود که فیدهای شبکه‌های اجتماعی به طور بی‌پایان محتواهای جدید ارائه دهند.

ویکتوریا کولینز سخنگوی علم و فناوری حزب لیبرال دموکرات قصد دارد در یک سخنرانی در کنفرانس حزب که امروز برگزار می شود، برنامه های گفته شده را ارائه دهد. او در این کنفرانس در این باره می گوید: ما مدت‌هاست متوجه شده‌ایم هرگاه محتوای آنلاین تهدیدی برای سلامت عمومی باشد، باید از آن آگاه شویم. به همین دلیل امروز از همه می‌خواهم که اپلیکیشن‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۸ سال، همراه هشدارهای بهداشتی اجباری همراه باشند. به عنوان مثال سیگار یا الکل، این محصولات اعتیادآور خطرات مستندی دارند، به‌خصوص برای جوانان. شواهد واضح نشان می دهد استفاده بیش از حد از این اپ‌ها کودکان را در معرض مشکلات روانی، اضطراب، اختلال خواب و آسیب جدی به تمرکز قرار می‌دهد. آیا آنها حق ندارند از این موضوع مطلع شوند؟

این اقدام ازسوی حزب برای محافظت کودکان در شبکه های اجتماعی در حالی ارائه می شود که سر اد دیوی رهبر آن به مشاجره با ایلان ماسک مالک پلتفرم ایکس ادامه داد.

همچنین وی از سازمان نظارت بر ارتباطات انگلیس (Ofcom) خواسته تا پلتفرم ایکس را به دلیل اجازه دادن به انتشار تصاویر سوء‌استفاده از کودکان و دستورالعمل‌های خودآزاری، مورد بررسی قرار دهد.

پیش از این ماسک از دولت انگلیس بابت تصویب قانون ایمنی آنلاین که هدف آن حفاظت از کودکان در فضای مجازی است، انتقاد و اعلام کرده بود این قانون تاثیر بازدارنده‌ای بر آزادی بیان دارد. پیش بینی می شود دیوی در سخنرانی خود در کنفرانس حزب لیبرال دموکرات دوباره به ماسک حمله کند.