رضایت والدین شرط دسترسی کودکان به محتوای الگوریتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سال گذشته نیویورک به جمع ایالت هایی پیوست که قانونی را برای حفاظت از کودکان هنگام استفاده از اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی وضع کردند. کتی هوچال فرماندار این ایالت قانون«SAFE» و همچنین قانون حفاظت از داده های کودکان نیویورک را در ژوئن ۲۰۲۴ میلادی امضا کرد.

در همین راستا لتیتیا جیمز دادستان کل نیویورک جزئیات بیشتر درباره قانونSAFE منتشر کرد. عموم مردم می توانند تا یکم دسامبر ۲۰۲۵ میلادی دراین باره اظهار نظر کنند و قوانین گفته شده طی یک سال از این تاریخ نهایی می شوند.

قانون مذکور به خصوص پلتفرم های آنلاین را موظف به تایید سن کاربران قبل از نشان دادن فیدهای الگوریتمی مرتب شده یا ارسال نوتیفیکیشن در شب می کند. همچنین سایت ها می توانند روش احراز سن کاربران را خودشان انتخاب کنند، البته به شرطی که این روش موثر باشد و از داده های کاربران محافظت کند.

علاوه بر این موارد این قانون یک روش احراز سن را ملزوم می کند که به کارت های شناسایی دولتی متکی نباشد. همچنین بخش رضایت والدین نیز در قانون SAFE در نظر گرفته شده است. افراد زیر سن قانونی باید از شبکه اجتماعی بخواهند رضایت والدین را برای دسترسی به فیدهای الگوریتمی مرتب شده یا دریافت نوتیفیکیشن در شب را دریافت کند. اگر رضایت والدین تایید نشود، پلتفرم‌ها نمی‌توانند دسترسی کلی افراد زیر سن قانونی به خدمات یا محتوای خود را مسدود کنند. فرد زیر سن قانونی و هم والدین او می‌توانند رضایت خود را در هر زمانی لغو کنند.