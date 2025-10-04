تیک تاک در اندونزی فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تعلیق در تئوری ممکن است دسترسی به تیک‌تاک را که بیش از ۱۰۰ میلیون حساب کاربری در اندونزی دارد، محدود کند. الکساندر سابر یک مقام ارشد وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی در بیانیه ای اعلام کرد برخی حساب هایی که با قمار آنلاین مرتبط بودند از ویژگی پخش زنده تیک تاک طی اعتراضات ملی استفاده کردند.

این اعتراضات از اواخر آگوست تا سپتامبر به‌دلیل افزایش بی‌رویه کمک‌هزینه‌های نمایندگان مجلس و خشونت پلیس به وقوع پیوست. در این مدت، تیک‌تاک به طور موقت قابلیت پخش زنده خود را تعلیق و اعلام کرد این اقدام با هدف «حفظ فضای امن و مدنی در تیک‌تاک» انجام شده است.

یک سخنگوی تیک‌تاک روز جمعه اعلام کرد که این شرکت به قوانین بازارهایی که در آن فعالیت می‌کند احترام می‌گذارد و در حال همکاری با وزارت دیجیتال برای حل این مسئله است. سابر اعلام کرد دولت ازشرکت خواستار داده های مربوط به ترافیک، قابلیت پخش زنده و در آمدزایی این پلتفرم شده است. البته اپ چینی مذکور داده های کامل را در اختیار دولت قرار نداده است. سابر در این باره گفت: بنابراین وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی معتقد است تیک تاک وظایف خود به عنوان تهیه کننده خصوصی خدمات الکترونیکی، متخلف شناخت و فرایند ثبت‌ آن را تعلیق کرد.»

بر اساس مقررات مربوط به این فهرست، هر شرکتی که در چارچوب قوانین صدور مجوز اندونزی ثبت‌نام کرده باشد، باید داده‌های خود را برای نظارت در اختیار دولت قرار دهد و در غیر این صورت ممکن است مسدود شود.