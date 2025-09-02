به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران پلتفرم هایی مانند وی چت، Douyin، ویبو و رد نوت چنین برچسب هایی را روی پست ها مشاهده می کنند. این علامت نشان دهده استفاده از هوش مصنوعی مولد در متن، تصویر، صوت، ویدئو و انواع دیگر محتوا است. شناسه هایی مانند واتر مارک نیز در متا دیتا نیز گنجانده شده اند.

وی چت به کاربران خود اعلام کرد باید این برچسب ها را برای محتوایی که با هوش مصنوعی تولید میکنند، به کار بگیرند. همچنین کاربران اجازه ندارند هیچ یک از برچسب های هوش مصنوعی که وی چت برای پست ها به کار می گیرد، حذف، دستکاری یا مخفی کنند یا هوش مصنوعی را برای تولید و گسترش اخبار جعلی، محتوای نامناسب یا هرگونه فعالیت غیرقانونی به کار گیرند.

شبکه اجتماعی Douyin متعلق به بایت دنس که در حقیقت نسخه چینی تیک تاک است، به طور مشابه از کاربران خواسته برای هر پستی که در آن محتوای تولید شده با هوش مصنوعی به کارمی رود، از برچسب استفاده کنند و همزمان تاکید دارد با استفاده ا از متا دیتا منشا هر بخش از محتوا را ردیابی کند. از سوی دیگر ویبو گزینه ای برای کاربران فراهم کرده تا محتوای هوش مصنوعی برچسب نخورده را در صورت مشاهده گزارش دهند.

چهار آژانس دولتی از جمله رگولاتور اصلی اینترنت چین یعنی سازمان فضای سایبری این کشور، پیش نویس قانونی را در اوایل سال جاری میلادی ارائه کردند. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت اعمومی و سازمان رادیو و تلویزیون ملی نیز در نوشتن این قانون همکاری کرده اند که برای نظارت برا محتوای تولید شده با هوش مصنوعی مولد اعمال می شود.

سازمان فضای سایبری چین در ماه آوریل یک کمپین سه ماهه برای تنظیم اپ ها و سرویس های هوش مصنوعی را نیز آغاز کرد.