قائم‌مقام وزیر کشور: دشمن قدرت رهبری امام و جوانان را محاسبه نکرده بود

دماوند- قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه دشمن در آغاز جنگ تحمیلی شرایط کشور را بررسی کرده بود اما نقش مرجعیت شیعه و جوانان را نادیده گرفت، گفت: ایستادگی مردم مانع تحقق نقشه تجزیه ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، شامگاه پنجشنبه، در مراسمی که سی وچهارمین مراسم یادواره شهدای شهر آبعلی وسه شهید خوشنام همزمان باهفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان در آغاز جنگ تحمیلی تمام شرایط نظامی و سیاسی کشور را بررسی کرده بودند اما دو موضوع را در محاسبات خود لحاظ نکردند؛ نخست قدرت رهبری امام خمینی (ره) و مرجعیت شیعه و دوم حضور جوانان غیور و مؤمن این سرزمین.

وی افزود: به یک اشاره امام، مردم از اقشار مختلف و از سراسر کشور وارد جبهه‌ها شدند و در روزهای نخست دفاع مقدس حماسه‌آفرینی کردند؛ شهدای گمنام آبادان نمونه‌ای از این حضور مردمی است که بدون پلاک و کارت شناسایی تنها برای دفاع از وطن قدم به میدان گذاشتند.

پورجمشیدیان با اشاره به فرهنگ قرآنی و الهام‌گیری رزمندگان از تاریخ صدر اسلام، ادامه داد: قرآن می‌فرماید جمعیتی اندک می‌تواند بر جمعیت‌های بزرگ پیروز شود و این وعده الهی در دفاع مقدس محقق شد؛ جوانان ما در نبود تجهیزات و امکانات کافی، فرماندهی جنگ را به دست گرفتند و دشمن را زمین‌گیر کردند.

قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه هدف اصلی دشمن جدا کردن خوزستان از ایران بود، خاطرنشان کرد: با وجود حمایت قدرت‌های استکباری از رژیم بعث عراق، آنها نتوانستند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را تصرف کنند و این بزرگ‌ترین افتخار ملت ایران است.

وی در پایان بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: هر کس در هر جایگاهی که باشد باید مراقب باشد تا وحدت کشور خدشه‌دار نشود، چرا که اگر انسجام ملت پایدار بماند، دشمن هیچ‌گاه قادر به توطئه‌چینی و پیاده‌سازی نقشه‌های شوم خود نخواهد بود.

