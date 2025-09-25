به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، شامگاه پنجشنبه، در مراسمی که سی وچهارمین مراسم یادواره شهدای شهر آبعلی وسه شهید خوشنام همزمان باهفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان در آغاز جنگ تحمیلی تمام شرایط نظامی و سیاسی کشور را بررسی کرده بودند اما دو موضوع را در محاسبات خود لحاظ نکردند؛ نخست قدرت رهبری امام خمینی (ره) و مرجعیت شیعه و دوم حضور جوانان غیور و مؤمن این سرزمین.

وی افزود: به یک اشاره امام، مردم از اقشار مختلف و از سراسر کشور وارد جبهه‌ها شدند و در روزهای نخست دفاع مقدس حماسه‌آفرینی کردند؛ شهدای گمنام آبادان نمونه‌ای از این حضور مردمی است که بدون پلاک و کارت شناسایی تنها برای دفاع از وطن قدم به میدان گذاشتند.

پورجمشیدیان با اشاره به فرهنگ قرآنی و الهام‌گیری رزمندگان از تاریخ صدر اسلام، ادامه داد: قرآن می‌فرماید جمعیتی اندک می‌تواند بر جمعیت‌های بزرگ پیروز شود و این وعده الهی در دفاع مقدس محقق شد؛ جوانان ما در نبود تجهیزات و امکانات کافی، فرماندهی جنگ را به دست گرفتند و دشمن را زمین‌گیر کردند.

قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه هدف اصلی دشمن جدا کردن خوزستان از ایران بود، خاطرنشان کرد: با وجود حمایت قدرت‌های استکباری از رژیم بعث عراق، آنها نتوانستند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را تصرف کنند و این بزرگ‌ترین افتخار ملت ایران است.

وی در پایان بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: هر کس در هر جایگاهی که باشد باید مراقب باشد تا وحدت کشور خدشه‌دار نشود، چرا که اگر انسجام ملت پایدار بماند، دشمن هیچ‌گاه قادر به توطئه‌چینی و پیاده‌سازی نقشه‌های شوم خود نخواهد بود.