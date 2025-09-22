سردار شکارچی: امروز کشور ما بینی دشمنان را به خاک مالیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در همایش «موج حقیقت» به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای رسانه، از تقارن این هفته با روز ۳۱ شهریور و برگزاری این همایش ارزشمند، از پیشکسوتان دفاع مقدس، تقدیر کرد.
سردار شکارچی در بخشی از سخنان خود به بیان خاطرهای از شهید غلامعلی غلامی پرداخت و گفت: این شهید بزرگوار در سال ۶۳ بر اثر انفجار مین، پای خود را از زیر زانو از دست داد. با وجود پای مصنوعی و شرایط دشوار جسمانی، اصرار داشت در جبهه بماند و حتی با پای مصنوعی که به درستی کار نمیکرد، به خط مقدم بازگشت.
وی افزود: در سال ۶۵ در منطقه شلمچه، زمانی که بالگردهای دشمن رزمندگان را آزار میدادند، شهید غلامی با وجود توصیههای ما برای دوری از خط مقدم، با لبخند برای مقابله با بالگردها رفت و در همان روز به شهادت رسید.
سردار شکارچی گفت: روزی که برای مصاحبه درباره شهید علی نجفی به صداوسیما دعوت شده بودم، به جای آن، خاطرهای از شهید غلامی گفتم. ناگهان فردی که پشت دوربین بود، دوربین را رها کرد و گفت این اولین بار است که خاطره پدرم را از زبان کسی که شاهد شهادتش بود، میشنوم.
وی افزود: آن جوان، فرزند شهید غلامی بود که در جریان عملیات کربلای ۵ به دنیا آمده بود. پدرش در آخرین تماس با همسرش گفته بود که نمیتواند به عقب بازگردد، زیرا تکلیفش حضور در جبهه است. ۱۱ روز پس از تولد فرزندش، به شهادت رسید.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: هزینههای سنگینی برای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر مستکبران پرداخت شده است. امروز کشور ما نه تنها در برابر دشمنان ایستاده، بلکه بینی آنها را به خاک مالیده است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در ادامه سخنان خود در همایش «موج حقیقت» به نقش کلیدی صداوسیما و بهویژه رادیو در پیروزیهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رادیو از سنگرهای رزمندگان تا اقصی نقاط کشور، لحظه به لحظه همراه رزمندگان بود و حقیقت را منتشر کرد.
وی خطاب به نسلهای جدید که دفاع مقدس را درک نکردهاند، افزود: رسانهها، بهویژه صداوسیما، موجآفرین در مدار حقیقت و موجشکن در برابر امواج دشمن بوده و هستند.
سردار شکارچی با تبریک به فعالان رسانهای، آنها را رزمندگان خط مقدم این عرصه خواند.
