کشورهای بزرگ دنیا، در پی خرید تسلیحات ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی دفاع مقدس و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سید رحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا، سردار علی عراقی در سازمان صنایع دفاع برگزار شد.
سرلشکر محمد باقری با اشاره به اهمیت بزرگداشت دفاع مقدس گفت: استکبار جهانی بعد از چندین اقدام که به جایی نرسید تصمیم به تهاجم نظامی به ایران را گرفتند که در این میان رژیم بعث عراق که فکر میکرد بتواند بخشهایی از خوزستان و غرب کشورت تصرف کرده و در مرحله بعد انقلاب اسلامی را ساقط کرده و بر کل ایران حاکم شود انتخاب شد.
وی ادامه داد: ملت ایران که با تازگی انقلاب کرده بودند و در گیر مسائل مختلف داخلی و ارتش هم که رأس خود را از دست داده و فرماندهان ان هم تجربه جنگ را نداشتند و سپاه هم تازه تأسیس شده و در گیر مسائل داخلی کشور بود، همچنین ارتش پشتیبانی تجهیزاتی خود را از دست داده بود و استکبار جهانی فکر میکرد که این ارتش و ملت نمیتوانند در یک جنگ تمام عیار مقاومت کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره تشریح تاریخی شرایط منطقه و جهان و جدا شدن قسمتهای مختلف کشور از جمله بحرین و اروند و دیگر مناطق در پیش از انقلاب اسلامی گفت: دشمن فکر میکرد با توجه به سابقه تاریخی در ۲۰۰ سال گذشته و جدا شدن قسمتهای مختلف کشور میتواند با جنگ به اهداف خود برسد به همین دلیل رژیم بعث حمایت سیاسی، اقتصادی و بین المللی را داشت و با پول کشورهای خلیج فارس و با حمایت تسلیحاتی وارد جنگ با ایران شد اما ملت ایران با رهبری امام خمینی ره ورق را برگرداند.
وی ادامه داد: امروز که به عقب نگاه میکنیم میبینیم آن رژیمی که به ایران حمله کرد و حامیانش چه وضعیتی دارد و ملت ما امروز چه وضعیتی دارد، دفاع مقدس و ایستادگی و مقاومت ملت ایران نگاههای جهانی را به ایران تغییر داد، دفاع مقدس یک مبدا تاریخ ساز برای ملت ایران است و این وظیفه ما بازماندگان است که این واقعیتها را برای نسل جدید تبیین کنیم تا بدانند چه گنجینه عظیمی دارند و مشکلات امروز که در برابر مشکلات ابتدای انقلاب چیزی نیست را چگونه میتوانند پشت سر بگذارند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با برشمردن دستاوردهای دفاع مقدس گفت: دستاوردهای دفاع مقدس در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی قابل توجه است. به همین نحو قدرت پهپادی ما گسترش پیدا کرد و امروز به قدرت بزرگ پهپادی تبدیل شدیم که تنه به تنه قدرتهای بزرگ جهان میزند.
وی تاکید کرد: روزی تحریم بودیم که تسلیحات نخریم، اما امروز تحریم هستیم که تسلیحات نفروشیم، با رشد بی نظیر صنایع دفاعی ایران، کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند.
سردار باقری اظهار داشت: ما مفاهیم راهبردی دفاعی را در جنگ به صورت عملی درک کردیم. اهمیت بازدارندگی دفاعی را در جنگ با گوشت و پوستمان درک کردیم و فهمیدیم که باید مراقبت کنیم تا این بازدارندگی آسیب نبیند. اصول جنگ مانند غافلگیری را در دفاع مقدس آموختیم و یاد گرفتیم روش کارآمد مدیریت و فرماندهی چیست. ما یاد گرفتیم که اگر فرمانده خودش در میدان نباشد کاری پیش نمیرود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس موجب استحکام و بازدارندگی برای ملت ایران شد. این دستاورد بزرگی است. اگر ملتی میخواهد اقتصاد و فرهنگ خود را شکوفا کند، اینها نیاز به چتر امنیت راهبردی دارد که نامش بازدارندگی است که این دستاورد در دفاع مقدس حاصل شد. دفاع مقدس روحیهای به ملت ما داد که در برابر تهاجم بزرگی مانند حمله عراق به ایران توانست با اتکا به قدرت خود و توکل به خدا بر این مشکل بزرگ غلبه کند و امروز میتواند در سایه امنیت حاصل از آن به پیش برود.
سردار باقری تشکیل جبهه مقاومت را یکی از دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: رژیم صهیونیستی شعار از نیل تا فرات فراموشش نشده است. هنگامی که عملیات بیت المقدس ما تمام شد، تهاجم اسرائیل به لبنان پیش آمد اما سپاه پاسداران پایههای حزب الله و مقاومت در فلسطین را گسترش داد. امروز رژیم صهیونیستی به جایی رسیده که رهبرانشان میگویند توسعه مقاومت و مظلومان فلسطینی آنها را به مشکل اساسی دچار کرده و در مورد زمان پایان خود صحبت میکنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: محور مقاومت امروز نیازی به ما ندارند خودشان تسلیحات خودشان را تولید میکنند و دریایی از توانمندی در آنجا وجود دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روش فرماندهی موفق را در جنگ تحمیلی فرا گرفتیم افزود: ما در دفاع مقدس دستاوردی که در حوزه امنیتی و نظامی داریم این است که دفاع مقدس موجب دست یابی به بازدارندگی برای کشور شد و ما اگر میخواهیم اقتصاد، کارخانه، مدرسه و رفاه داشته باشیم همه اینها به چتر امینی نیاز دارد که آن چتر بازدارندگی است.
سرلشکر باقری گفت: دفاع مقدس چنان اعتماد به نفسی به ملت ما داد که وقتی توانستید بر جنگ تحمیلی با آن ابعاد پیروز شدید بر دیگر مشکلات هم میتوانید برتری یابد.
نظر شما