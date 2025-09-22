به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه با توجه به احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه طی روزهای آینده چه تدبیری برای حمایت از بخش تولید اندیشیده‌اید؟ اظهار کرد: بحث اسنپ‌بک عمدتاً جنبه روانی دارد که اثرات آن همین حالا در بازار مشاهده می‌شود. از لحاظ عملیاتی، پیش‌بینی‌های لازم چه در حوزه حمل‌ونقل، چه موجودی انبار و چه روند تخصیص ارز انجام شده است. همچنین سناریوهای بدبینانه پیش‌بینی شده تا در هر شرایطی اقلام مورد نیاز خانوار تأمین و جریان ارزآوری و خط تولید حفظ شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره زمان تمدید بسته حمایت از صنایع که پس از جنگ ۱۲ روزه تدوین شده بود نیز گفت: بسته حمایتی که پس از جنگ وجود داشت، هم‌اکنون فرایند آن در کمیسیون زیربنایی دولت و در قالب کارگروهی در وزارت صمت شکل گرفته است. ان‌شاءالله تا هفته آینده مواد مشمول تمدید در قالب مصوبه کمیسیون به هیئت دولت ارائه خواهد شد. طبیعتاً موضوع این بسته با مکانیسم ماشه متفاوت است اما اگر واحدی طبعاً در آن شرایط دچار آسیب شود، مشمول این آئین‌نامه نیز خواهد بود.

عدم النفع ۲۰۰ همتی صنایع از محل ناترازی برق

شجاعی درباره تأمین برق و گاز صنایع اظهار کرد: طبق قانون، این وزارتخانه هر ساله موظف است با همکاری وزارتخانه‌های دیگر و حضور نماینده مجلس به‌عنوان ناظر، تعرفه‌ها را به‌روزرسانی و تا اول اردیبهشت ابلاغ کند. طی چهار سال اخیر، تعرفه‌ها ۳۲۰ درصد رشد داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌شد اما امسال این رقم به ۹۹۷ تومان رسیده است، در حالی که آنچه عملیاتی پرداخت می‌شود سه برابر این میزان است.

وی افزود: برای تأمین گاز صنایع نیز در شش‌ماهه دوم برنامه‌ریزی شده است. سال گذشته در حوزه تأمین گاز و برق دچار مشکل شدیم و وزارت نیرو بسته‌ای را پیشنهاد داد که منجر به تشکیل کارگروهی بین وزارت نیرو، شرکت گاز و وزارت کشور برای برنامه‌ریزی بحران شد. در کنار آن، خود بخش صنعت نیز تمهیداتی اندیشیده است، از جمله سرمایه‌گذاری در دو میدان بالادستی توسط فولاد مبارکه که ورود به تولید انرژی را رقم زد؛ هرچند این وظیفه ذاتی صنعت نبود.

معاون وزیر صمت درباره عدم النفع بخش صنعت از ناترازی انرژی گفت: سال گذشته خسارت ناترازی انرژی به صنایع ۳۰۳ همت بود که ۱۷۵ همت از محل قطعی برق بود. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۲۰۰ همت از محل برق به صنایع تحمیل شود.

کاهش ۲۵ درصدی تأمین ارز صنایع

وی درباره طولانی شدن صف تخصیص ارز نیز افزود: صنایع شاکی هستند که از ابتدای امسال هیچ ارزی تخصیص نیافته است. در حال حاضر نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش در تأمین ارز داشته‌ایم و همین امر به‌طور مستقیم بر تأمین و صف تخصیص اثر گذاشته است.

شجاعی تصریح کرد: در وزارت صمت برای تسهیل این روند، تفویض اختیار به معاونت‌های تخصصی صورت گرفته تا سرعت بیشتری حاصل شود. با این حال، گلوگاه اصلی در بانک مرکزی است که فرایند تأمین ارز را انجام نداده است.

معاون وزیر صمت گفت: در حوزه تولید، ارز تخصیص داده شده ولی با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده؛ این کاهش به دلیل عدم تأمین از سوی بانک مرکزی بوده است.