به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک که صبح امروز یکم مهرماه به روسیه رفته است در دیدار با معاون نخست‌وزیر روسیه، ضمن تمجید از مواضع مسئولانه این کشور در دفاع از حق مسلم ایران در مراجع بین‌المللی گفت: روابط ایران و روسیه همواره نقش تعیین‌کننده در سیاست و اقتصاد منطقه داشته و با توسعه آن در سال‌های اخیر بر اهمیت استراتژیک به ویژه در حوزه انرژی و اقتدار حاکمیتی افزوده شده است.

وی در این دیدار با مرور اقدامات انجام شده در جهت اجرایی شدن تفاهمات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: حضور ایران به عنوان عضو ناظر و مبادلات با اعضای اتحادیه از روند رو به رشد برخوردار است و کشورهای دوست در کنار یکدیگر قادر به ایجاد قطب اقتصادی و تجاری با توجه به ظرفیت کلان منطقه‌ای خواهند بود.

وزیر صمت از آمادگی کشورمان برای تقویت همکاری‌های راهبردی با فدراسیون روسیه گفت و تصریح کرد: با توجه به اراده سیاسی دو کشور در بسط و توسعه روابط، ظرفیت‌های انسانی، صنعتی و اقتصادی موجود با پیشینه روابط دیرینه تجاری بین ملت‌ها، افزایش حجم تبادلات به چند برابر فعلی کاملاً امکان‌پذیر است و تجار و بخش خصوصی ایران برای گسترش مراودات تجاری با روسیه آمادگی دارند.