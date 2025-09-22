شرکت فولاد اکسین خوزستان، ایران را در تولید ورق X۶۵MS خودکفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لندی، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با اعلام این خبر، بیان کرد: این ورق فولادی محصولی راهبردی است که تاکنون تنها چند کشور پیشرفته اروپایی و آسیای شرقی توان تولید آن را داشتند.
وی گفت: این دستاورد نتیجه ماهها تلاشهای تحقیقاتی، آزمایشگاهی و عملیاتی متخصصان خوزستانی است که در مرداد ماه سال جاری به ثمر نشست و ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این گرید استراتژیک فولادی قرار داد.
لندی با اشاره به ویژگیهای ممتاز این محصول افزود: ورقهای فولادی API۵L X۶۵MS با استحکام تسلیم بالاتر از ۴۵۰ مگاپاسکال، مقاومت ویژه در برابر خوردگی و ترکهای ناشی از محیطهای ترش و تولید به روش نورد ترمومکانیکال (TMCP)، نقشی حیاتی در تامین ایمنی و پایداری خطوط انتقال نفت و گاز کشور ایفا میکنند.
مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در ادامه گفت: بر اساس بررسیها، تنها در طرحهای بزرگ نظیر خطوط انتقال گاز ترش میادین پارس جنوبی و شمالی، نیاز کشور به این محصول بیش از دو میلیون تن برآورد شده است، با دستیابی به توان تولید داخلی، ایران از واردات این ورق استراتژیک بینیاز خواهد شد و طرحهای نفت و گاز کشور با پشتوانهای مطمئن ادامه مییابند.
وی با اشاره به همکاریهای صنعتی تاکید کرد: تحقق این دستاورد با همکاری نزدیک میان شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت فولاد جهانآرا اروند و بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی و زنجیره تامین راهبردی امکانپذیر شد.
لندی ادامه داد: همچنین آزمونهای تخصصی شامل آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، خمش، سختی، متالوگرافی، DWTT، آزمونهای غیرمخرب آلتراسونیک و آزمونهای خوردگی بلندمدت (HIC و SSCC) مطابق با استانداردهای API ۵L و NACE MR۰۱۷۵، کیفیت بالای این محصول را بهطور کامل تایید کرده است.
لندی خاطرنشان کرد: با تولید موفقیتآمیز گرید X۶۵MS، زمینه برای تولید گریدهای بالاتر همچون X۷۰MS و X۸۰MS نیز فراهم شده است؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به نیاز داخلی، ظرفیت صادرات به بازارهای منطقهای و تقویت زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور را ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان این موفقیت را نمادی از خودباوری و توان جوانان متخصص خوزستانی دانست و آن را گامی درخشان در مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور در حوزه نفت، گاز و فولاد برشمرد.
