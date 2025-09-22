  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸

شرکت فولاد اکسین خوزستان، ایران را در تولید ورق X۶۵MS خودکفا کرد

شرکت فولاد اکسین خوزستان، ایران را در تولید ورق X۶۵MS خودکفا کرد

مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: این شرکت موفق شد برای نخستین بار در کشور ورق فولادی با گرید API۵L X۶۵MS ویژه خطوط انتقال نفت و گاز ترش را تولید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لندی، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با اعلام این خبر، بیان کرد: این ورق فولادی محصولی راهبردی است که تاکنون تنها چند کشور پیشرفته اروپایی و آسیای شرقی توان تولید آن را داشتند.

وی گفت: این دستاورد نتیجه ماه‌ها تلاش‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و عملیاتی متخصصان خوزستانی است که در مرداد ماه سال جاری به ثمر نشست و ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این گرید استراتژیک فولادی قرار داد.

لندی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز این محصول افزود: ورق‌های فولادی API۵L X۶۵MS با استحکام تسلیم بالاتر از ۴۵۰ مگاپاسکال، مقاومت ویژه در برابر خوردگی و ترک‌های ناشی از محیط‌های ترش و تولید به روش نورد ترمومکانیکال (TMCP)، نقشی حیاتی در تامین ایمنی و پایداری خطوط انتقال نفت و گاز کشور ایفا می‌کنند.

مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در ادامه گفت: بر اساس بررسی‌ها، تنها در طرح‌های بزرگ نظیر خطوط انتقال گاز ترش میادین پارس جنوبی و شمالی، نیاز کشور به این محصول بیش از دو میلیون تن برآورد شده است، با دستیابی به توان تولید داخلی، ایران از واردات این ورق استراتژیک بی‌نیاز خواهد شد و طرح‌های نفت و گاز کشور با پشتوانه‌ای مطمئن ادامه می‌یابند.

وی با اشاره به همکاری‌های صنعتی تاکید کرد: تحقق این دستاورد با همکاری نزدیک میان شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت فولاد جهان‌آرا اروند و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و زنجیره تامین راهبردی امکان‌پذیر شد.

لندی ادامه داد: همچنین آزمون‌های تخصصی شامل آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، خمش، سختی، متالوگرافی، DWTT، آزمون‌های غیرمخرب آلتراسونیک و آزمون‌های خوردگی بلندمدت (HIC و SSCC) مطابق با استانداردهای API ۵L و NACE MR۰۱۷۵، کیفیت بالای این محصول را به‌طور کامل تایید کرده است.

لندی خاطرنشان کرد: با تولید موفقیت‌آمیز گرید X۶۵MS، زمینه برای تولید گریدهای بالاتر همچون X۷۰MS و X۸۰MS نیز فراهم شده است؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به نیاز داخلی، ظرفیت صادرات به بازارهای منطقه‌ای و تقویت زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور را ایجاد خواهد کرد.

وی در پایان این موفقیت را نمادی از خودباوری و توان جوانان متخصص خوزستانی دانست و آن را گامی درخشان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه نفت، گاز و فولاد برشمرد.

کد خبر 6598535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها