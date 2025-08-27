به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک درباره کاهش ناترازی‌ها اظهار کرد: رئیس جمهور دستوری درباره محدودیت‌هایی که در صنعت ایجاد شده بود، دادند، اما نکته این است که این محدودیت‌ها تأثیر خود را بر روی توسعه صنعت گذاشته است.



وی در مصاحبه تلویزیونی گفت: امیدواریم با نیروگاه‌های جدیدی که وارد شبکه برق کشور و وزارت نیرو می‌شود، -چه نیروگاه‌های بیش از هزار مگاواتی که صنایع به صورت پنل‌های خورشیدی یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که فقط امسال وارد مدار کردند و چه مواردی که دولت و شخص رئیس جمهور پیگیری کردند- شرایط صنایع برای ماه‌ها و سال‌های پیش رو بهتر شود.

وزیر صمت افزود: کسری صنایع ناشی از ناترازی‌ها در سال گذشته حدود ۳۰۳ همت بوده و بیش از آن برای صنایع عدم النفع ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم در ماه‌های باقی مانده امسال و روزهای پیش رو این کاهش محدودیت‌های انرژی، سریع‌تر تأثیر خود را گذارد، گفت: ما نیز در تلاش هستیم که هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های صنایع را وارد مدار کنیم تا با نیروگاه‌های که خود وزارت نیرو و دولت وارد مدار می‌کنند، شرایط صنایع و معادن بهبود پیدا کند.

اتابک درباره بسته حمایت دولت از تولید نیز افزود: زمانی که بسته حمایتی ابلاغ شده باید سریع‌تر به استانداران و مراکز ابلاغ می‌شد تا تأثیر گذار شود، اما، چون این ابلاغ طول کشیده و زمان برد اکنون درخواست بخش خصوصی و وزارت صمت این است که بسته حمایتی را تمدید کنند تا شرایطی که در بسته ذکر شده و از مسائل مالی، تأمین اجتماعی و ترخیص کالا در آن پیش بینی شده تولید کنندگان بتوانند از آنها استفاده کنند و این بسته حمایتی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار داده شود.