به گزارش خبرنگار مهر، امسال ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۵ مهر ۱۴۰۴ شعار گردشگری و تحول پایدار انتخاب شده است و میزبان مراسم جهانی آن هم کشور مالزی است. سازمان جهانی گردشگری شعار گردشگری و تحول پایدار را در ادامه روند معنادار انتخاب شعار سالهای گذشته، در ارتباط مستقیم با اهداف توسعه پایدار و با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در گردشگری می‌داند و برای آن هم اهدافی را در نظر گرفته است از جمله سرمایه گذاری در آموزش و مهارت‌ها برای جوانان و زنان، حمایت از کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها، تشویق سرمایه گذاری‌های سازگار با محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی.

ایران از سال ۱۳۵۴ به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری در آمده است و از سال ۱۳۹۹ هفته گردشگری در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. از این رو هر سال همگام با تقویم جهانی، مراسم بزرگداشت روز جهانی و هفته گردشگری (۵ تا ۱۱ مهر) در سراسر کشور برگزار می‌شود. این هفته فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و ارتقای آگاهی عمومی در حوزه گردشگری است. وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز متولی برگزاری این مراسم است.

امسال هم معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی برنامه‌هایی را در هفته گردشگری برگزار خواهد کرد.

به همین منظور برای روزهای این هفته یک عنوانی را در نظر گرفته است. غیر از روز ۵ مهر که به نام روز جهانی گردشگری شناخته می‌شود، روز ششم مهر ماه با عنوان گردشگری، آموزش و تحول پایدار شناخته شده است. روز دوشنبه هفتم مهر نیز با عنوان گردشگری، زنان و خانواده، روز هشتم، گردشگری و پایداری اقتصادی، نهم گردشگری، جامعه محلی و محیط زیست، دهم گردشگری و فرهنگ و روز یازدهم گردشگری بین المللی نامگذاری شده است.

روز اول: افتتاحیه (۵ مهر)

• مراسم ملی با حضور مسئولان و فعالان گردشگری

• مراسم اعطای نشان سبز به هتل‌های ایران

• برپایی رویداد خوراک های ایران باستان

• برپایی جشن گردشگری ایران باشکوه در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ج. ا. ایران در خارج از کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی

روز دوم: گردشگری، آموزش و تحول پایدار (۶ مهر)

• برگزاری نشست تخصصی گروه گردشگری دانشگاه تهران با محوریت شعار سال گردشگری

• برگزاری دوره آموزشی با موضوع: اکوتوریسم، توسعه محصول در گردشگری روستایی و عشایری در سراسر کشور

• امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان توسعه تجارت و هواپیمایی ایران و رونمایی از تولیدات تبلیغاتی معاونت گردشگری

روز سوم: گردشگری و خانواده (۷ مهر)

• افتتاح نمایشگاه عکس به مناسبت هفته گردشگری (با موضوع گردشگری کودک و یا روستاهای جهانی گردشگری) در مترو

• برپایی، صنایع‌دستی و بازارچه‌های محلی زنان کارآفرین در جشنواره غذاهای محلی سراسر کشور (اداره کل امور استان‌ها)

• برگزاری دوره آموزشی با موضوع: مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری در کسب و کارهای گردشگری در سراسر کشور

• نشست با رؤسای انجمن دوستی کشورها

روز چهارم: گردشگری و پایداری اقتصادی (۸ مهر)

• افتتاح همزمان پروژه‌های گردشگری سراسر کشور در یکی از هتل بوتیک‌های استان تهران

• برگزاری نشست تخصصی با موضوع: آموزش، گردشگری و تحول پایدار در دانشگاه خوارزمی

• برگزاری نشست مشترک تشکل‌های گردشگری با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

روز پنجم: گردشگری، جامعه محلی و محیط زیست (۹ مهر)

• برگزاری مراسم چهره‌های تأثیرگذار گردشگری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

• انعقاد اسناد همکاری مشترک در حوزه گردشگری سبز با سایر دستگاه‌های مربوطه

• کمپین «سفر پاک» برای کاهش مصرف پلاستیک و پاکسازی جاذبه‌های طبیعی با مشارکت مردمی در سراسر کشور

روز ششم: گردشگری و فرهنگ (۱۰ مهر)

• اجرای رویدادهای گردشگری و برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور (با محوریت موسیقی محلی و آئین‌های بومی)

• رونمایی از فراخوان ملی تولید محتوای گردشگری داخلی ایران

• اجرای تورهای شهری و بازدیدهای عمومی از موزه‌ها و بناهای تاریخی به صورت رایگان یا نیم‌بها (اداره کل امور استان‌ها و اداره کل موزه‌ها)

روز هفتم: گردشگری بین‌المللی و تحول دیجیتال (۱۱ مهر)

• جشنواره ملی محتوای بین المللی گردشگری ایران

•اولین دمودی ایران باشکوه (با همراهی اتاق بازرگانی) و نشست تخصصی گردشگری الکترونیک

• اجرای تورهای شهری و بازدیدهای عمومی از موزه‌ها و بناهای تاریخی به صورت رایگان یا نیم‌بها (اداره کل امور استان‌ها و اداره کل موزه‌ها)

همچنین در هر کدام از شهرستان‌های استان‌های مختلف نیز در هر روز برنامه‌هایی تدارک دیده شده است. از جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها گرفته تا رونمایی از کتاب و غیره.