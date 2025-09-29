رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم هادی شرفی، مدیرکل بازرسی استانداری تهران، مجتبی یاسمعی به عنوان رئیس اداره مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با تأکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم (وفاق ملی)، در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، مجدانه اهتمام ورزید.

گفتنی است، مجتبی یاسمعی از فروردین‌ماه سال جاری سرپرستی این اداره را بر عهده داشته است.