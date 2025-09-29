  1. جامعه
  2. شهری
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد

رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد

رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران با حکم هادی شرفی، مدیرکل بازرسی استانداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم هادی شرفی، مدیرکل بازرسی استانداری تهران، مجتبی یاسمعی به عنوان رئیس اداره مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با تأکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم (وفاق ملی)، در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، مجدانه اهتمام ورزید.

گفتنی است، مجتبی یاسمعی از فروردین‌ماه سال جاری سرپرستی این اداره را بر عهده داشته است.

کد خبر 6606301
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها