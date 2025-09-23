قدمگاه امام حسن عسکری (ع) گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس روایات معتبر، سوم ربیعالثانی سالروز ورود امام حسن عسکری (ع) به دارالمؤمنین گرگان است و به همین مناسبت از سوم تا هشتم ربیعالثانی، هفته فرهنگی در گرگان نامگذاری شده است.
به همین مناسبت مراسم گلباران قدمگاه این حضرت روز پنجشنبه، سوم مهرماه، ساعت ۱۶ برگزار میشود.
همچنین در روز جمعه، چهارم مهرماه، جشن مردمی در محوطه سبزه مشهد واقع در خیابان شهدا، لاله ۱۳، ساعت ۱۶ برگزار میشود. این جشن شامل غرفههای متنوع خدمترسانی، پزشکی، حجاب، فرهنگی، مشاوره، پیرایش مردانه، پذیرایی، برنامههای ویژه کودکان، نورافشانی، نقارهزنی و نمایش ورزش باستانی خواهد بود.
برگزاری این هفته فرهنگی فرصتی برای افزایش نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ دینی و مذهبی و تعمیق پیوندهای مردمی در شهر گرگان است.
