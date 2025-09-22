به گزارش خبرنگار مهر، سیدبابک هاشمی نکو، مشاور وزیر و نماینده مقام عالی وزارت آموزش و پرورش پیش از ظهر شنبه در آئین استانی «جشن شکوفهها» در مدرسه زندهیاد سیدمصطفی فاطمی، روستای وانان از منطقه لاران شهرستان شهرکرد با اشاره به اجرای پروژه مهر در استان چهارمحال و بختیاری ناظر به بازگشایی مدارس، اظهار کرد: با توجه به ماموریتم در این ایام برای نظارت بر چگونگی اجرای پروژه مهر در استان، شاهد تلاشهای شبانهروزی مسئولان آموزش و پرورش در همه زمینهها برای آغاز هر چه بهتر سال تحصیلی جدید بودم.
ناظر ملی پروژه مهر ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای همزمان بیش از ۵۰ پروژه عمرانی در استان، ادامه داد: امروز در این روستا شاهد افتتاح یکی از این پروژهها هستیم و بقیه پروژهها نیز در دست اجراست.
هاشمینکو با قدردانی از خیران مدرسهساز که در کنار آموزش و پرورش قرار گرفتند، افزود: این عمل خیران یک خیر کثیر است که تا ابد برایشان باقی میماند و جزو باقیات صالحات است چرا که خیران مدرسهساز درواقع کمک بزرگی به فرهنگ جامعه میکنند.
وی با یادآوری سخن امام راحل (ره) که فرمودند امید من به دبستانیها است، توضیح داد: بنیان اصلی سواد، علم و تربیت دانشآموزان و شاکله شخصیت انسان در دبستان و تربیت افراد در دوره ابتدایی شکل میگیرد لذا معلمان ابتدایی بهنظرم مهمترین بخش کادر آموزش و پرورش هستند.
هاشمینکو با تأکید بر اینکه انسانها دارای استعدادهای متفاوت هستند، گفت: ممکن است یک دانشآموز از حیث ریاضی یا مثلاً علوم قوی نباشد اما در رشته دیگری همچون کار فنی و مهارتی یا هنر مستعد باشد، کار آموزگاران دبستان این است که استعدادهای دانشآموزان خود را کشف و شکوفا کنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأکید ویژه رئیسجمهور بر نهاد آموزش و پرورش، اظهار کرد: همین نگاه و رویکرد دولت چهاردهم باعث میشود که در استانها نیز استانداران و مسئولان پای کار بیایند تا بتوانیم تحول در این نهاد را ر قم بزنیم.
