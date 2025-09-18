  1. استانها
تمهیدات آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: کمبود معلم با بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان و نیز معلمان حق‌التدریسی و شیفت مخالف مدارس مناطق محروم جبران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی امروز پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پروژه مهر امسال از اردیبهشت‌ماه آغاز شده است، اظهار کرد: این پروژه در چندین محور اصلی شامل تعمیرات و تجهیزات، ساماندهی نیروی انسانی، انتقال معلمان و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید پیش می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص نقل و انتقالات داخل و برون استانی، ادامه داد: از یک‌هزار و ۷۶۰ متقاضی انتقال در داخل استان قریب به ۴۰ درصد فرهنگیان متقاضی منتقل شدند و رضایت‌مندی نسبی حاصل شد.

خدادادی اظهار کرد: قریب به ۲۳۰ نفر از فرهنگیان از خارج استان به چهارمحال و بختیاری انتقالی گرفتند که بخشی از کمبود نیرو جبران شد.

وی با اشاره به کمبود نیرو در استان خاصه در دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم، بیان کرد: با این حال کمبود نیرو را با بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان و نیز معلمان حق‌التدریسی و شیفت مخالف مدارس مناطق محروم جبران شد تا در اول مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه کلاس‌بندی‌ها شکل گرفته است، افزود: خوشبختانه اکثر شاخص‌های استانی نسبت به میانگین کشوری برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس مطلوب است.

