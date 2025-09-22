به گزارش خبرنگار مهر، جشن «شکوفه‌ها» و آغاز سال تحصیلی برای بالغ بر ۱۷ هزار کلاس‌اولی صبح دوشنبه در مدارس استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در آئین جشن شکوفه‌ها در دبستان زنده‌یاد سیدمصطفی فاطمی وانانی در روستای وانان از منطقه لاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید و با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه»، اظهار کرد: مسئولان همه وظیفه دارند در کنار مردم باشند و مردم نیز اگر احساس کنند که مسئولان از آنان حمایت می‌کنند، در میدان خواهند ماند.

خدادادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه ایران اسلامی را مصداق اتحاد و حمایت مردم دانست و ادامه داد: هر جا مسئولان نیازمند همراهی مردم باشند، مردم نیز در صحنه حضور می‌یابند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد پشتوانه قوی مردمی و حضور در میدان برای حمایت از نیروهای مسلح بودیم، حقیقتاً قدر این مردم را باید بدانیم.

وی با تأکید بر اینکه شعار بسیار مهم عدالت ذیل ۲ برنامه اساسی یعنی عدالت در توسعه فضا و امکانات و عدالت در ارتقای کیفیت آموزش خاصه در مدارس دولتی اجرایی می‌شود، توضیح داد: در عرصه فضاهای آموزشی، جایگزینی ۱۵۴ مدرسه سنگی در استان در دستور کار قرار گرفته که این مهم با همکاری اداره توسعه و تجهیز مدارس استان و نیز همفکری و همراهی مسئولان استانی تا پایان سال آینده محقق خواهد شد.

خدادادی اضافه کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزش نیز قریب به ۹۵ درصد از مدیران و مربیان، معلمان و راهبران آموزشی در سطح شهرستان‌ها و استان در دوره‌های مختلف توانمندسازی شرکت داشتند.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس در استان، یادآور شد: پروژه مهر ناظر به بازگشایی مدارس در سراسر استان از چند ماه قبل آغاز شده تا شاهد مهری متفاوت از سال‌های قبل در سال تحصیلی جدید باشیم.