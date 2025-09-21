به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح یکشنبه در مراسم جشن جوانه‌ها در مدرسه متوسطه اول نور ایمان شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خاصه شهدای دانش‌آموز و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این هفته یادآور ایثار و جانفشانی رزمندگان اسلام است که با تقدیم جان خود از میهن اسلامی دفاع کردند تا امروز ما در آرامش و امنیت باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای پروژه چندماهه مهر ویژه بازگشایی مدارس استان و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه آموزش و پرورش، ادامه داد: همه مجموعه آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها چندین ماه تلاش و کوشش داشتند که ثمره آن را امروز در جشن جوانه‌ها و با حضور دانش‌آموزان پرنشاط در مدارس مشاهده می‌کنند.

خدادادی با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان آینده‌سازان استان و کشور هستند، افزود: توسعه عدالت از محوری‌ترین شعارهای دولت چهاردهم است که در این راستا هم عدالت در فضا، تجهیزات و امکانات و هم در عرصه ارتقای کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به عدالت آموزشی و تربیتی در مدارس

وی عدالت آموزشی و تربیتی را نیز مهم ارزیابی و اظهار کرد: در خصوص عدالت تربیتی باید تأکید کنم که اگر مهم‌تر از عدالت آموزشی نباشد کمتر از آن هم نیست.

خدادادی تصریح کرد: همه فعالیت‌های پرورشی باید به‌جای خود و بلکه بهتر و بیشتر از قبل انجام شود اما همچنین باید چتر عدالتی را گسترده‌تر کنیم و هر چقدر این چتر گسترده‌تر شود، رشد مهارت‌های فردی دانش‌آموزان نیز اتفاق خواهد افتاد و اگر این مهارت‌ها رشد یابد، مشکل آموزش نیز رفع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، گفت: در این راستا باید راه رسیدن به ارتقای کیفیت آموزشی را بلد باشیم. از معلمان انتظار می‌رود در وهله اول، راه و زمینه را برای مشارکت دانش‌آموزان باز کنند و با این رویکرد بسیاری از مسائل آموزشی نیز خودبخود حل خواهد شد.

خدادادی با اشاره به اینکه امسال ۲ هزار و ۳۵ مدرسه در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش استان با بالغ بر ۱۵ هزار معلم، میزبان قریب به ۲۰۵ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید هستند، بیان کرد: امروز روزی بسیار خوب برای مجموعه آموزش و پرورش در سراسر استان است.

وی در پایان گفت: دانش‌آموزان و آینده‌سازان ایران اسلامی وظیفه دارند در کنار درس خواندن، اخلاق و معنویت را در خود ارتقا دهند و برای آینده خود، استان و کشورشان برنامه داشته باشند.