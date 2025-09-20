جزئیات «پروژه مهر» در چهارمحال و بختیاری؛ مدارس مهیای مهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری با موضوع بازگشایی مدارس به تبیین ابعاد چندگانه اجری پروژه مهر در استان پرداخت و اظهار کرد: امسال قریب به ۲۰۵ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۳۷ آموزشگاه دولتی و غیردولتی سراسر استان سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۱۳ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در استان تحصیل می‌کنند، ادامه داد: از این تعداد، ۱۷ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی هستند که ۳۱ شهریورماه ویژه برنامه بازگشایی مدارس برای این دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

خدادادی در خصوص فرآیند مهم نقل و انتقالات آموزش و پرورش استان که امسال متفاوت از سال‌های گذشته بود، بیان کرد: قریب به یک‌هزار و ۷۴۶ نفر متقاضی انتقال به داخل یا خارج استان بودند که از این تعداد، با درخواست انتقال ۷۶۱ نفر در داخل استان موافقت شد؛ همچنین ۲۲۴ نیرو به خارج از استان و ۲۶۹ نیرو به داخل استان منتقل شدند که با این فرایند، بخشی از کمبود نیرو جبران شد.

جهش در نقل و انتقالات آموزش و پرورش استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: امسال قریب به ۵۱.۲ درصد نقل و انتقالات داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد مطلوب و رضایت نسبی نیروهای آموزش و پرورش را به همراه داشت.

خدادادی با اشاره به طراحی ۲ برنامه مهم کشوری در استان شامل نهضت توسعه عدالت در فضا، تجهیزات. امکانات و ارتقای کیفیت آموزش در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: در حوزه فضاهای آموزشی، بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و در قالب طرح نهضت توسعه، ۱۵۴ پروژه در استان تحت پوشش قرار گرفت و تعدادی مدارس کانکسی تا پایان مهرماه به سرانجام می‌رسد.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۹ مدرسه سنگی تا پایان آبان‌ماه امسال جایگزین مدارس جدید خواهد شد که جایگزینی همه مدارس سنگی طی تفاهم‌نامه با مجموعه‌های مختلف همچون مجمع خیران مدرسه‌ساز، ستاد بسیج سازندگی، بنیاد علوی و … تا پایان سال تحصیلی آینده محقق خواهد شد.

خدادادی از ارسال تجهیزات اداری آموزشی به مدارس استان خبر داد و افزود: همچنین بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی برای یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه مناطق ۱۷ گانه استان در قالب پویش‌های مختلف ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش نیز دوره‌های توانمندسازی ویژه مدیران و مربیان و معلمان تا پیش از بازگشایی مدارس، برگزار شده است.

وی در خصوص کمبود فضای آموزشی در شهرک منظریه شهرکرد، گفت: به علت کمبود مدارس در این منطقه، بخشی از دانش‌آموزان ناگزیر به حضور در مدارس مرکز شهر هستند اما دانش‌آموزان دوره ابتدایی در مدارس خود منطقه ساماندهی شدند. ۲ آموزشگاه در دست احداث در منظریه داریم و اداره‌کل راه و شهرسازی نیز تعهداتی نسبت به احداث مدارس جدید داده که امید است تا سال آینده مشکل کمبود فضای آموزشی رفع شود.

احصای بازماندگان از تحصیل در استان

در ادامه، نصرت‌الله محمودی، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه علت ترک تحصیل دانش‌آموزان توسط مدیران مدارس و مسئولان آموزشی نواحی و مناطق در پایان ارزشیابی نوبت اول و دوم انجام می‌گیرد، اظهار کرد: خوشبختانه چهارمحال و بختیاری بهترین عملکرد را در حوزه بازگشت دانش‌آموزان ترک تحصیل و بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی داشته است.

محمودی ادامه داد: در حوزه بازماندگان از تحصیل، هفت دهم درصد دانش آموزان در سن ابتدایی از تحصیل بازماندند که از این میزان، توانستیم ۲۵ درصد دانش‌آموزان را مجدداً جذب مدارس کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین در حوزه ترک تحصیل ۴۵ صدم درصد دانش‌آموزان ترک تحصیل کردند که تلاش شد بیشترین تعداد آنها را با کمک شوراهای آموزش و پرورش و همه دستگاه‌ها جذب کنیم.

محمودی با تأکید بر اینکه در برخی موارد این دانش‌آموزان امکان بازگشت به تحصیل نداشتند و آموزش و پرورش امکان خدمات به آنها ندارد، گفت: بخشی از بازماندگان باید تحت حمایت بهزیستی باشند و شامل دانش‌آموزان معلول جسمی حرکتی یا ذهنی هستند.

بالغ بر ۱۷ هزار کلاس‌اولی سال تحصیلی را آغاز می‌کنند

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بیان کرد: امسال باید بالغ بر ۱۷ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی ثبت‌نام می‌شد که از این تعداد، ۵۰۰ دانش‌آموز هنوز برای ثبت‌نام مراجعه نکردند. اسامی این دانش‌آموزان دریافت شده و پیگیری‌های لازم برای احصای علت در دست انجام است.

شهریه‌های مدارس غیردولتی باید طبق قانون دریافت شود

خسروی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه صرفاً برخی مدارس همچون نمونه دولتی، سمپاد یا هیئت امنایی مجاز به اخذ هزینه از دانش‌آموزان برای کلاس‌های فوق‌العاده هستند، اظهار کرد: مدارس غیردولتی نیز شهریه را بر طبق قانون و میزان تورم جامعه بر اساس جدول شهریه‌های ابلاغی، را دریافت می‌کنند؛ در این راستا امسال مدارس غیرانتفاعی بر اساس خدمات ارائه شده و نیز میزان هزینه‌ها مجاز بودند از یک تا ۴۰ درصد بر مبلغ شعریه‌ها اضافه کنند.

وی در خصوص عدالت آموزشی در حوزه تجهیزات و امکانات و نیز معلمان، ادامه داد: برای تحقق عدالت آموزشی، امسال معلمان برجسته و خاص نیمی از ساعت موظفی خود را در مدارس دولتی کلاس می‌گیرند.

خسروی با تصریح اینکه مدیران مدارس نیازها به امکانات و تجهیزات را احصا و برای ما ارسال می‌کنند، افزود: بر این اساس با توجه به تعداد دانش‌آموزان مدارس، امکانات تقسیم و توزیع می‌شود که امیدواریم به دست مدارس نیازمند برسد.

معاون متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه امسال توزیع متوازن امکانات در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: باتوجه به هدف‌گذاری بر افزایش سهم دانش‌آموزان برای تحصیل در هنرستان‌ها، مدیران هنرستان‌ها نیز باید نیازها را احصا و اعلام کنند تا در اسرع وقت تامین شود.

ارسال بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی به مدارس استان

در پایان، فخرالدین اسدی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش با اشاره به ارسال لوازم و تجهیزات ورزشی به مدارس در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: امروز در قالب پویش «مهر با نشاط»، ۱۳ هزار قلم کالا در قالب ۱۳۰۰ کاروان به ۱۳۰۰ مدرسه استان با اولویت مناطق محروم ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در قالب پویش «میدان همدلی» و افتتاح طرح کیفیت‌بخشی با توسعه فضاهای ورزشی مدارس، ۲۳ فضای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

اسدی گفت: این فضاها شامل چمن مصنوعی و بهینه‌سازی فضای ورزشی است که در آستانه بازگشایی مدارس شاهد افتتاح آن هستیم.