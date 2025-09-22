مدرسه عرصه تمرین زندگی جمعی و تربیت نسل جدید برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رفیعی ظهر دوشنبه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید روز دوشنبه در دبستان شاهد تفویضی زنجان، گفت: مدرسه صرفاً برای یادگیری دروس نیست. مدرسه مکانی است که دانشآموزان مهارت زندگی، همکاری با دیگران، ایجاد دوستی و زندگی اجتماعی را تجربه میکنند.
وی با اشاره به تجربه حضور در مدارس ابتدایی افزود: امروز اهمیت مشارکت والدین در موفقیت تحصیلی و تربیتی فرزندان بسیار بیشتر شده است. امروز، همراهی والدین نقطه قوت نظام تعلیم و تربیت است.
رفیعی در ادامه تأکید کرد: مدرسه تنها محلی برای یادگیری ریاضی، فارسی یا املا نیست؛ بلکه جایی است که دانشآموزان یاد میگیرند چگونه با دوستان، همکلاسیها و هممحلهایهای خود تعامل کنند، کمک کنند و در کنار هم زندگی کنند. این مهارتها، پایه تربیت اجتماعی و انسانی دانشآموزان است.
وی با اشاره به تغییرات سریع دنیا و ضرورت تربیت نسل آینده گفت: دانشآموزان امروز باید برای زندگی در دهههای آینده آماده شوند؛ ما باید آنها را برای سالهای ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ تربیت کنیم، نه صرفاً برای گذشته یا شرایط فعلی. آموزش امروز باید آیندهنگر باشد و رویاهای فرزندانمان را پرورش دهد.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای شروع یادگیری و تمرین مهارتهای زندگی مشترک برای دانشآموزان عنوان کرد.
