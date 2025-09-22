گودرزی: مظلومیت ایران در جنگ ۱۲ روزه باید در سازمان ملل فریاد زده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: جناب آقای پزشکیان در یک نقطه تاریخی قرار گرفته است. به زودی در میان سران ۱۹۰ کشور در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. این فرصت طلایی باید در جهت دفاع از حق و بیان اقتدار و عظمت ایران و رسوایی آمریکا و اسرائیل جنایتکار صرف گردد.

وی ادامه داد: باید ملت‌ها از تریبون جهانی متوجه شوند که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد و بالاترین سرمایه، استقلال و اقتدار ملی کشورهاست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مظلومیت و حقانیت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه تمامیت ایران و عمق جنایات دشمنان ملت بزرگ ایران فریاد زده شود و فصلی نو در نظم نوین جهانی و پایان یکجانبه گرایی در جهان آغاز شود.