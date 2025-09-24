  1. سیاست
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

اعتماد به آمریکا یعنی زمینه سازی برای طمع دشمن به بهترین‌های یک ملت

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اگر کشوری از اصول و مبانی و مؤلفه‌های قدرت خود کوتاه بیاید قطعاً دشمنان به داشته‌های آن کشور طمع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مطلبی نوشت: اعتماد به آمریکا یعنی زمینه سازی برای طمع دشمن به بهترین‌های یک ملت؛ اگر کشوری از اصول و مبانی و مؤلفه‌های قدرت خود کوتاه بیاید قطعاً دشمنان به داشته‌های آن کشور طمع می‌کنند و چشم به بهترین‌هایشان خواهند داشت.

وی افزود: دامنه خواسته‌های آمریکا انتها ندارد. رضایت عملی آمریکا در تسلیم کامل برابر خواسته‌های او، یعنی زیر پا گذاشتن عزت و شرف یک ملت است. کدام عقل سلیم می‌پذیرد که ایران غنی سازی هسته‌ای را که محصول سال‌ها تلاش و مجاهدت علمی و بستر زندگی عزتمندانه یک کشور و مایه استقلال و اقتدار اقتصادی آینده یک ملت است و همچنین قدرت موشکی که مانع طمع دشمن به تمامیت ارضی و امنیت ملی است را کنار بگذارد و خود را با دستان بسته تسلیم دشمن نماید؟!

گودرزی بیان کرد: تنها راه خروج از مشکلات، رسیدن به بازدارندگی از طریق قوی شدن است نه اظهار ضعف و نیاز در برابر دشمن؛ که قطعاً چنین رویکردی موجب طغیان آتش است…

